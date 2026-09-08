Kırtasiye alışverişinde güvenlik sınavı: 300'den fazla işletme, 50 binden fazla ürün incelendi

Denetimler ve kapsamı:

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde 10 Ağustos'tan bu yana kent genelinde kırtasiye ve okul malzemelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Bugüne kadar 300'ün üzerinde işletme ve 50 binden fazla ürün ürün güvenliği (PGD), Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve haksız fiyat artışı (HFA) kriterlerine göre incelendi.

Denetimler, Samsun Ticaret İl Müdürü Kürşat Turpçu'nun da katıldığı saha ziyaretleriyle sürdürülüyor. Turpçu ile Ticaret İl Müdürlüğü personeli ve Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri birlikte Atakum'da bir kırtasiyede uygulamalı kontrol gerçekleştirdi.

Denetimlerde öncelikli kriterler:

Kontrollerde, ürünlerin üzerinde etiket fiyatı bulunup bulunmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatı arasında haksız fiyat artışı olup olmadığı titizlikle araştırıldı. Ayrıca Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ürün güvenliği denetmenleri tarafından ürünlerde CE işareti ve üretici/ithalatçı bilgileri gibi teknik düzenlemelere uygunluk kriterleri de değerlendirildi.

Bu çerçevede yapılan saha kontrolleri hem tüketici sağlığını hem de ekonomik hakları korumaya yönelik olarak planlandı; özellikle okul alışverişinin yoğunlaştığı bu dönemde fiyat şeffaflığı ve güvenlik kayıtları ön plana alındı.

Güvensiz ürün tespiti ve uygulanacak yaptırımlar:

Kürşat Turpçu, denetimler sırasında güvensiz ürün olarak belirlenen malların kaydedildiği sisteme dikkat çekti. Turpçu, tüketicilere imalatçı veya ithalatçının açık adı ve adresi ile marka ve model bilgilerinin ürün üzerinde yer aldığı ürünlerin tercih edilmesini önerdi.

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler için ürünün toplatılmasından idari para cezasına kadar çeşitli yaptırımlar uygulanıyor ve söz konusu ürünler Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne kaydediliyor. Vatandaşlar ve özellikle aileler, bu sisteme girerek güvensiz ürün bildirimlerini takip edebiliyor.

Turpçu, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı başlangıcı öncesinde denetimlerin "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesiyle yürütüldüğünü vurguladı ve Samsun genelinde denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

SAMSUN TİCARET İL MÜDÜRÜ KÜRŞAT TURPÇU, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE 10 AĞUSTOS’TAN BU YANA KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNDE; ÜRÜN GÜVENLİĞİ (PGD), FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ VE HAKSIZ FİYAT ARTIŞI (HFA) KAPSAMINDA İL GENELİNDE 300’ÜN ÜZERİNDE İŞLETME VE 50 BİNİN ÜZERİNDE ÜRÜN DENETLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.