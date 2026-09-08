Kastamonu'da ele geçirilen metamfetamin iki kişinin tutuklanmasına yol açtı

Kastamonu'da jandarma operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti şüphesiyle yürütülen çalışmada iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçlamaları destekleyen çok sayıda delil bulundu.

ele geçirilen deliller

Aramalarda ele geçirilenler arasında 22 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin aparatlar, hassas terazi, pürmüz tipi çakmak, kamp baltası, kama, cep telefonu ve SIM kartı yer aldı. Ayrıca, 12.300 TL para bulunduğu bildirildi.

soruşturma ve adli süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildiler.

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.