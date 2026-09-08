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Kastamonu'da ele geçirilen metamfetamin iki kişinin tutuklanmasına yol açtı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda 22 gram metamfetamin, kullanım aparatı, hassas terazi ve 12.300 TL ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kastamonu'da ele geçirilen metamfetamin iki kişinin tutuklanmasına yol açtı

Kastamonu'da jandarma operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti şüphesiyle yürütülen çalışmada iki kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda suçlamaları destekleyen çok sayıda delil bulundu.

ele geçirilen deliller

Aramalarda ele geçirilenler arasında 22 gram metamfetamin, uyuşturucu madde kullanımına ilişkin aparatlar, hassas terazi, pürmüz tipi çakmak, kamp baltası, kama, cep telefonu ve SIM kartı yer aldı. Ayrıca, 12.300 TL para bulunduğu bildirildi.

soruşturma ve adli süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi ve cezaevine gönderildiler.

KASTAMONU&#039;DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA...

KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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