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Karaman'da kaçış sırasında otomobile çarpan atın anı görüntülendi

Karaman'da bağlı bulunduğu yerden kaçan at, Sakabaşı Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı'nda seyir halindeki otomobile arkadan çarparak bagajda küçük çaplı hasar oluşturdu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karaman'da kaçış sırasında otomobile çarpan atın anı görüntülendi

kaza anı ve görüntüler

Karaman'da bağlı bulunduğu yerden kaçan bir atın, şehir içindeki bulvara çıkarak seyir halindeki bir otomobile arkadan çarpması güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Sakabaşı Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarı üzerindeki Valilik Kavşağı'nda gerçekleşti.

kaza yerinde yaşananlar:

Edinilen bilgiye göre atın sahibi E.K. olarak kaydedildi. At bağlı bulunduğu yerden kurtularak kaçtıktan sonra bulvara çıktı ve ilerleyen bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bagaj kısmında küçük çaplı maddi hasar oluştu.

At çarpmanın ardından yere düştü. Olay yerinden geçen bir vatandaş, atı ipinden yakalayarak bahçe duvarının demir korkuluğuna bağladı ve hayvanın kontrol altına alınmasını sağladı.

müdahale, inceleme ve sonuç:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan tespitlerin ardından atın sahibi ile otomobil sürücüsünün karşılıklı anlaşmasıyla taraflar olay yerinden ayrıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, atın bulvar üzerinde koştuğu sırada arkadan otomobile çarptığı anlar net şekilde görüldü. Olay, bölge trafiğinde kısa süreli dikkat dağınıklığına ve maddi hasara yol açtı.

Yetkililer, benzer olayların önüne geçmek için hayvanların bağlı olduğu yerlerin kontrolünün önemine işaret ederken, kaza sonrası taraflar arasında çözüm sağlandığı belirtildi.

KARAMAN&#039;DA BAĞLI BULUNDUĞU YERDEN KAÇARAK YOLA ÇIKAN AT, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ARKADAN...

KARAMAN'DA BAĞLI BULUNDUĞU YERDEN KAÇARAK YOLA ÇIKAN AT, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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