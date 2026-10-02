Karaman'da kovalamacanın ardından alkollü sürücüye 245 bin lira idari para cezası

Karaman'da Siyahser Mahallesi'nde gelen 'silahla ateş edildi' ihbarı üzerine görevlendirilen ekipler, şüpheli aracı tespit etti. Devriye görevindeki Yunus timleri, sürücüye aracı durdurması için 'dur' ihtarında bulundu; ancak sürücü söz konusu ihtara uymayarak kaçtı ve bölgedeki ekipler arasında kovalamaca yaşandı.

olayın gelişimi:

Kovalamaca sırasında sürücünün izini kaybettiren ekipler, bölgeye takviye polis sevk etti. Yapılan arama çalışmaları sonucunda araç, Topucak Mahallesi 79. Sokak üzerinde durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde sürücünün H.G. olduğu ve alkollü bulunduğu belirlendi.

yasal işlemler ve cezai yaptırım:

Sürücüye, alkollü araç kullanmak ve polisin 'dur' ihtarına uymamak başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Gözaltına alınan H.G., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri sürüyor.

Karaman’da "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 245 bin lira ceza