Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Karaman'da lpg'li otomobil motor yangınıyla kullanılamaz hale geldi

Karaman'da 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halindeyken motorundan duman çıkan LPG'li otomobil, içinde 5 kişi varken itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman'da lpg'li otomobil motor yangınıyla kullanılamaz hale geldi

Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Karaman'ın Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 70 AB 844 plakalı otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükseldi. Sürücü Mehmet K. trafik ışıklarında durunca yoğun koku ve duman fark etti.

Müdahale ve araçtaki durum:

Sürücü kontağı kapatıp aracın LPG bağlantısını kendi imkanlarıyla keserek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı; çıkan yangında otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün ifadesi ve soruşturma:

Sürücü Mehmet K., yaşadıklarını, "Lambada durdum. Bir anda koku yoğunlaşmaya başladı. Kontağı ve hemen gaz vanasını kapattık. Yangın tüpünü sıktık ama faydası olmadı. Araç LPG'liydi. Araçta 5 kişiydik" sözleriyle anlattı.

Yangının çıkış sebebi yetkililerce araştırılıyor; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Karaman’da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil alev aldı

Karaman’da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil alev aldı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tarsus'ta aile trajedisi: Sahil Güvenlik uzman çavuş eşini öldürüp yaşamına son...
images

Kızılcahamam-Çerkeş sınırındaki orman yangınına helikopterle müdahale
images

Samsat yol ayrımında taklalar atıp tarlaya yuvarlanan otomobilin sürücüsü yarala...
images

İpsala'da yaklaşık 10 bin saman balyası küle döndü, kundaklama şüphesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun sağlık altyapısını genişletti: 1.458 yataklı şehir hastanesi açıldı

Sinop'ta ders zili öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Tarsus'ta aile trajedisi: Sahil Güvenlik uzman çavuş eşini öldürüp yaşamına son verdi

Araban sarımsağında tohumda dönüşüm: zambak anaçla üretimde yeni dönem

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı