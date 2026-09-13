Karaman'da lpg'li otomobil motor yangınıyla kullanılamaz hale geldi

Karaman'da seyir halindeki otomobil alev aldı

Karaman'ın Şeyh Şamil Mahallesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde seyir halinde olan 70 AB 844 plakalı otomobilin motor bölümünden aniden dumanlar yükseldi. Sürücü Mehmet K. trafik ışıklarında durunca yoğun koku ve duman fark etti.

Müdahale ve araçtaki durum:

Sürücü kontağı kapatıp aracın LPG bağlantısını kendi imkanlarıyla keserek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve kontrol altına alındı; çıkan yangında otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Sürücünün ifadesi ve soruşturma:

Sürücü Mehmet K., yaşadıklarını, "Lambada durdum. Bir anda koku yoğunlaşmaya başladı. Kontağı ve hemen gaz vanasını kapattık. Yangın tüpünü sıktık ama faydası olmadı. Araç LPG'liydi. Araçta 5 kişiydik" sözleriyle anlattı.

Yangının çıkış sebebi yetkililerce araştırılıyor; polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Karaman’da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil alev aldı