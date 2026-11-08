Meclis önünde bayrak tartışması: Almanya bayrağı yerine Filistin bayrağı çekildi

Meclis önünde bayrak değişikliği

Berlin'de bir grup aktivist, Alman Federal Meclisi (Bundestag) binasının başbakanlığa bakan tarafında sürekli dalgalanan Federal Almanya Cumhuriyeti bayrağını indirip yerine Filistin bayrağı astı. Olay öğle saatlerinde meydana geldi ve eylem kısa sürede polis müdahalesine neden oldu.

Eylemin ayrıntıları:

Olayda, 22 yaşındaki bir eylemci yaklaşık 30 metre yüksekliğe çıkan direğe tırmanarak önce Alman bayrağını indirdi, yerine Filistin bayrağını yerleştirdi. Diğer eylemciler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde Filistin bayrağı yaklaşık bir saat boyunca meclis binası önünde dalgalandı. Olayın kayıt altına alınması eylemin kamuoyunda geniş yankı bulmasına yol açtı.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olay yerine gelen polis ekipleri, göçmenlik geçmişi olmayan 3 Alman vatandaşı eylemciyi gözaltına aldı. İtfaiye ekipleri Filistin bayrağını indirip yerine Alman bayrağını yeniden astı. Berlin polisi, eylem hakkında devletin ve devlet sembollerinin aşağılanması suçlamasıyla soruşturma başlattı; kolluk, şüphelilerin eylemi Filistin'e destek amacıyla gerçekleştirdiğini kaydetti.

Eylemi üstlenen grup ve geçmiş eylemler:

Eylemi, kendisini 'Soykırıma Karşı Barışçıl Mücadele' olarak tanımlayan aktivist grup üstlendi. Grup, nisan ayında da Rheinmetall şirketini protesto etmiş; protestoda 'Filistin’e Özgürlük', 'Alman silahları ve Alman parası dünyanın her yerinde katliam yapıyor', 'İsrail bombalıyor Almanya finanse ediyor' sloganları atılmıştı.

ALMANYA’NIN BAŞKENTİ BERLİN'DE 3 KİŞİLİK FİLİSTİN DESTEKÇİSİ GRUP, ALMAN FEDERAL MECLİSİN ÖNÜNDE ASILI BULUNAN ALMANYA BAYRAĞI İNDİRİLEREK YERİNE FİLİSTİN BAYRAĞI ASTI, POLİS ALMAN VATANDAŞI EYLEMCİLERİ GÖZALTINA ALDI.