Karaman'da parkta bıçaklanan genç yaşamını yitirdi

Karaman'da Valide Sultan Mahallesi'ndeki bir parkta meydana gelen kavgada 24 yaşındaki Mehmet Patlak kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay, gece saat 23.30 sıralarında gerçekleşti.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, Patlak henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kişilerle kavga etti. Kavga sırasında kalbinden bıçaklanan Patlak ağır yaralanırken, şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı genç ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Patlak kurtarılamadı.

soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

KARAMAN’DA PARKTA ÇIKAN KAVGADA KALBİNDEN BIÇAKLANAN 24 YAŞINDAKİ GENÇ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.