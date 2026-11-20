Kötü koku ihbarı, Merkezefendi'de 53 yaşındaki adamın cansız bedeninin bulunmasına yol açtı

Denizli Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde birkaç gündür hissedilen kötü koku üzerine gelen ihbar, ekiplerin bir daireye müdahalesiyle son buldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, daire içinde hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

ihbar ve müdahale:

Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı şikayet üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin girişiyle dairede bulunan 53 yaşındaki Alp Seyrekoğlu hareketsiz bulundu; sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan kontroller, Seyrekoğlu'nun birkaç gün önce hayatını kaybettiğine işaret etti. Cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DENİZLİ’DE KÖTÜ KOKU GELEN DAİREDE YAŞAYAN 53 YAŞINDAKİ ADAMIN CANSIZ BEDENİ EKİPLER TARAFINDAN BULUNDU.