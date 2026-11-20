70 yaşındaki sanığın savunması ve dava süreci:

Kastamonu-Tosya kara yolu Elyakut köyü mevkiinde Mayıs 2025'te jandarma ekiplerince durdurulan F.D.'nin (70) aracında ve ikametinde yapılan aramalarda 69 bin 407 adet sentetik ecza hapı, 975 gram metamfetamin ve 485 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan F.D. tutuklandı ve hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı.

sanığın iddiaları:

Duruşmada savunma yapan F.D., ilk savcılık ifadesinde etkin pişmanlık kapsamında M.G. ve Ö.T. isimlerini verdiğini, ancak bu kişilere yönelik yeterli araştırma yapılmadığını söyledi. Savunmasında, benden 5 ay sonra T.E. isimli şahsın M.G.'den yüklü miktarda hap alırken yakalandığını, T.E.'nin ifadesinde M.G.'nin ismini verdiğini ve bu nedenle M.G.'nin şu anda tutuklu olduğunu; T.E.'nin ise tutuklandıktan ve M.G.'nin ismini verdikten bir süre sonra serbest bırakıldığını belirtti.

F.D. ayrıca jandarmanın operasyondaki varlığından haberdar olmadığını, olay yerinde olsaydı oraya gitmeyeceğini söyledi. Sağlık durumuna dikkat çeken sanık, hipertansiyon hastası olduğunu ve "haftada bir acile gidiyorum" diyerek tahliyesini talep etti. Savunmada yaşlı bir anneye bakmak zorunda olduğuna da vurgu yapıldı.

savunma, talepler ve mahkeme kararı:

Sanığın avukatı, müvekkilinin yaşı, cezaevinde geçirdiği süre ve kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Avukat ayrıca jandarma personelinin tanık olarak dinlenmesinde müvekkilin olay günü başka maddeleri görünce şaşırdığını beyan ettiğini aktardı ve etkin pişmanlık kapsamında isim verilen kişilerin ceza almadığını vurguladı. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Dosyada geçen isimler ve el konulan miktarlar mahkeme kayıtlarında korunurken, sanık bir buçuk yıldır cezaevinde bulunuyor ve savunmasında sağlık gerekçesiyle tahliye talep etmeye devam ediyor.

DURUŞMA KASTAMONU ADLİYESİNDE GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ.