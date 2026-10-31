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Londra'da büyükelçilik önündeki Filistin yanlısı protestoda 139 gözaltı

Londra'da ABD Büyükelçiliği önünde Palestine Action'ı destekleyen protestoda polisin açıklamasına göre yaklaşık 139 kişi gözaltına alındı, işlemler sürüyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 23:55

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Londra'da büyükelçilik önündeki Filistin yanlısı protestoda 139 gözaltı

Londra'da büyükelçilik önündeki Filistin yanlısı protestoda 139 gözaltı

Londra polisi, başkentteki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan ve hükümetin yasaklı grup ilan ettiği Palestine Action yanlılarına destek veren gösteride yaklaşık 139 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis sosyal medya duyurusunda ekiplerin olay yerindeki çalışmalarını sürdürdüğünü ve gözaltı işlemlerine devam edildiğini belirtti.

gösterinin içeriği ve katılımcıların mesajları:

Protestocular, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nin Palestine Action hakkındaki kararının kasım ayında iptal edilmesini talep ederken, pankart ve tişörtlerde "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" ifadeleri dikkat çekti. Gösteriye katılan 79 yaşındaki bir emekli, ABD'nin birçok çatışmada suç ortağı olduğunu savunarak Donald Trump da dahil olmak üzere dünya liderlerinin Gazze'de yaşananlara karşı kamuoyunun tepkisini görmesi gerektiğini söyledi.

72 yaşındaki din görevlisi Bill White ise İngiltere'nin Filistin'de yaşananlara dolaylı katkısından duyduğu dehşeti dile getirdi ve "Filistinlilere karşı kullanılan silahları biz tedarik ediyoruz" dedi. White ayrıca, hükümetin Palestine Action'ı geçen yıl terör örgütü ilan etmesinin ardından İşçi Partisi üyeliğinden istifa ettiğini belirtti ve Başbakan Andy Burnham'dan daha iyisini beklediğini söyledi.

polis ve organizatörler arasındaki gerilim:

Londra polisi gösteri öncesinde yasaklı bir örgütü desteklemenin yasa dışı olduğuna dair uyarıda bulunmuştu. Protestoyu düzenleyen Defend Our Juries (Jürilerimize Sahip Çıkalım) grubu ise polisin tutumunu eleştirerek müdahalenin Amerikan çıkarlarına hizmet etme kaygısını yansıttığını iddia etti ve gösteriye yaklaşık 400 kişinin katıldığını duyurdu.

Defend Our Juries açıklamasında ayrıca, İsrail'in neden olduğu binlerce can kaybı ve yaralanmayla ilgili suçlamaların ABD'nin onayı olmadan gerçekleşemeyeceği yönünde görüş bildirildi. Grup, yasaklamadan bu yana Palestine Action destekçileri bahanesiyle toplamda 4 binden fazla kişinin gözaltına alındığını da kaydetti.

palestine action'ın yasaklanması ve geçmişi:

Palestine Action, 2020'de İngiltere'de kuruldu ve İsrail'in askeri faaliyetleriyle bağlantılı şirketlere yönelik doğrudan eylemlerle tanındı. Grup, İngiltere'deki bazı şirket tesislerine izinsiz girme ve ekipmanlara zarar verme gibi eylemler gerçekleştirdiği gerekçesiyle 2025'te İngiliz hükümeti tarafından "terör örgütü" ilan edildi.

Ayrıca ABD yönetimi de bu yıl ağustos ayında grubu yaptırım listesine aldı. Geçen ay Liverpool'da düzenlenen bir gösteride ise 160'tan fazla kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Londra'daki son gösteride polis, müdahalenin ve gözaltıların süreceğini vurguladı.

Olay, Palestine Action'ın yasaklanmasına itiraz edenlerin yeni Başbakan Andy Burnham dönemindeki ilk büyük çaplı eylemi olarak kayda geçti. Yetkililer ve organizatörler arasındaki gerilim, ülkedeki tartışmanın devam ettiğini gösteriyor.

İngiltere polisi, başkent Londra&#039;daki ABD Büyükelçiliği önünde hükümetin yasaklı grup ilan ettiği...

İngiltere polisi, başkent Londra'daki ABD Büyükelçiliği önünde hükümetin yasaklı grup ilan ettiği Filistin destekçisi "Palestine Action" (Filistin için Eylem) grubuna destek için gerçekleştirilen protestoda yaklaşık 139 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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