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Yakınlarının gelmesiyle ortaya çıktı: Şirintepe'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kayseri Melikgazi'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki İ.Ş., Şirintepe Mahallesi'ndeki evinde yakınları tarafından hareketsiz bulunarak hayatını kaybetti; soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 00:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Yakınlarının gelmesiyle ortaya çıktı: Şirintepe'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olayın tespiti ve ilk müdahale

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Zafer 1 Çıkmazı'nda ikamet eden İ.Ş. (80)'den haber alamayan yakınları, evine gelerek kadını hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

sağlık ekiplerinin gözlemi:

Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, İ.Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından cenaze, gerekli işlemler için hastane morguna götürüldü.

soruşturmanın seyri:

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, bulgular doğrultusunda soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili detayların yapılacak resmi çalışmalarla netleşeceğini bildirdi.

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN 80 YAŞINDAKİ BİR KADIN İKAMETİNDE ÖLÜ...

KAYSERİ’NİN MELİKGAZİ İLÇESİNDE YALNIZ YAŞAYAN 80 YAŞINDAKİ BİR KADIN İKAMETİNDE ÖLÜ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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