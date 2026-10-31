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Bakırköy'de gece kaza anı kamerada: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde 25 Ekim akşamı motosikletin otomobile arkadan çarpma anı kameraya yansıdı; sürücü Kutay Altuğ Yalçın hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 23:11

GÜNCELLEME: 31 Ekim 2026 - 23:13

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy'de gece kaza anı kamerada: motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Bakırköy'de seyir halindeki motosikletin arkadan çarpması sonucu ölüm

Bakırköy Yeşilköy Caddesi'nde 25 Ekim Pazar günü saat 20.30 civarında meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayla ilgili çekilen görüntüler, kazanın an ve çevresini net olarak gösteriyor.

kaza ve müdahale:

İddiaya göre, 23 yaşındaki Kutay Altuğ Yalçın idaresindeki motosiklet, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen Yalçın yaşamını yitirdi.

Olay yerinde ilk tespitler ve sağlık müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili olarak İstanbul Emniyeti ekiplerinin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

görüntüler ne gösteriyor:

Kazaya ilişkin bir başka aracın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin önce duraksadığı ve dönmeye çalıştığı anlar yer alıyor; motosikletin bu sırada araca çarptığı görülüyor. Görüntüler, çarpışma öncesi araçların hız ve konumlarına dair önemli veriler sunuyor.

Soruşturma kapsamında görüntüler değerlendirilmeye devam ederken, yetkililer olayın nasıl gerçekleştiğinin netleşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

KUTAY ALTUĞ YALÇIN (23)

KUTAY ALTUĞ YALÇIN (23)

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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