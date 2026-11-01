Hamzabeyli sınır kapısında aç kalan tilkiye sıra bekleyenlerden bisküvi yardımı

Hamzabeyli sınır kapısında aç tilkinin bisküviyle karşılaşması

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısının tampon bölgesinde, sınır geçişi için bekleyen vatandaşların arasında bir tilki belirdi. Hayvanın bölgede yiyecek aradığı görülürken, bekleyenler hayvana yiyecek verdi.

bölgede yaşananlar:

Sıra bekleyen kişiler, tilkinin aç göründüğünü fark edip ona bisküviler attı. Tilki, atılan bisküvileri yiyerek karnını doyurdu. Olay, sınır kapısındaki bekleyiş sırasında gerçekleşti ve çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

tilkinin gidişi:

Bisküvileri yedikten sonra tilki, tampon bölgeden ayrılarak Bulgaristan tarafındaki ormanlık alana doğru koştu ve gözden kayboldu. Sınır hattında meydana gelen bu kısa karşılaşma, bekleyenler arasında hem şaşkınlık hem de merak uyandırdı.

Vatandaşların kısa süreli yardımıyla beslenen tilkinin sınır bölgesindeki görünümü, insan ve vahşi hayatın yakın temasının nadir anlarından biri olarak kayda geçti.

“HAMZABEYLİ’DE AÇ KALAN TİLKİNİN İMDADINA VATANDAŞLAR YETİŞTİ”