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Karaman’da silah ihbarı sonrası kaçan alkollü sürücüye 245 bin lira ceza

Karaman’da silahla ateş edildiği ihbarıyla harekete geçen ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan H.G. yakalandı; 245 bin lira ceza ve 6 ay ehliyet el konuldu.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:14

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karaman’da silah ihbarı sonrası kaçan alkollü sürücüye 245 bin lira ceza

Olayın gelişimi:

Karaman’ın Siyahser Mahallesinde gelen silahla ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Devriye görevi yapan Yunus timleri, ihbara konu aracı tespit ederek sürücüye 'dur' ihtarında bulundu.

Kovalamaca ve yakalanma:

Polisin ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçtı. Yaşanan kovalamaca sırasında izini kaybettiren otomobilin bulunması için bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarının ardından araç Topucak Mahallesi 79. Sokak'ta durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün H.G. olduğu ve alkollü bulunduğu belirlendi.

Uygulanan idari işlemler ve soruşturma:

Sürücüye, alkollü araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymamak başta olmak üzere ilgili maddeler kapsamında toplam 245 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Gözaltına alınan H.G., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Olay, bölgedeki ihbara hızlı müdahale ile başlayan sürecin kaçış ve arama aşamalarıyla devam ettiğini ortaya koydu; takviye ekiplerin yönlendirilmesi sonucu şüpheli kısa sürede yakalandı.

KARAMAN’DA POLİSİN &quot;DUR&quot; İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE YAŞANAN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANAN...

KARAMAN’DA POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN VE YAŞANAN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 245 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, EHLİYETİNE 6 AY SÜREYLE EL KONULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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