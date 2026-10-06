Dolar 49,1747 +0,12%
Euro 55,3171 +0,31%
Bist 12.361,93 -0,66%
Altın Gram 6.613,17 +0,63%
EUR/USD 1,1244 +0,18%
Brent Petrol 98,54 -1,77%
--°

Karaman'da ters yön denetiminde sürücülere 55 bin lira ceza

Karaman'da Sekiçeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi'nde gerçekleştirilen ters yön uygulamasında sürücülere 55 bin lira idari para cezası kesildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da ters yön denetiminde sürücülere 55 bin lira ceza

karaman'da trafik ekiplerinin ters yön uygulaması

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla ters yön uygulaması gerçekleştirdi. Denetim sırasında kurallara uymadığı belirlenen araç ve motosiklet sürücüleri durdurularak kontrolleri yapıldı.

denetimin yapıldığı nokta:

Uygulama, Sekiçeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde icra edildi. Ekipler, ters yönde seyreden sürücüleri tespit ederek durdurdu ve yapılan incelemelerde trafik kurallarını ihlal edenlere işlem uygulandı.

kesilen cezalar ve hukuki dayanak:

Yapılan kontroller sonucu trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 55 bin lira idari para cezası kesildi. Trafik ekipleri, ihlallerin kayıt altına alınması ve gerekli işlemlerin yapılmasının ardından araç sahiplerine bilgilendirme yaptı.

güvenlik vurgusu ve devam eden denetimler:

Yetkililer, denetimlerin sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini belirtti. Uygulamalarla özellikle ters yön ihlallerinin azaltılması ve trafikte risk oluşturan davranışların önlenmesi hedefleniyor.

KARAMAN&#039;DA TRAFİK EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TERS YÖN UYGULAMASINDA, KURALLARA UYMADIĞI...

KARAMAN'DA TRAFİK EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TERS YÖN UYGULAMASINDA, KURALLARA UYMADIĞI BELİRLENEN SÜRÜCÜLERE TOPLAM 55 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kastamonu'da uyuşturucu baskınında bir şüpheli tutuklandı
images

KBRN tehdidine karşı küresel dayanışma ve yapay zekâ destekli önleme
images

Kampüslerde güvenlik bilinçlendirmesi: El Ele Güvenli Geleceğe projesiyle öğrenc...
images

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle Melek Karahan'a 1 yıl 3 ay hapis

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TahtApp ile az gören çocukların sınıf eğitimine teknolojiyle erişim desteği

Diyarbakır'da iş yeri mühürleme tartışması: esnaf belediyeye suç duyurusunda bulundu

Kastamonu'da uyuşturucu baskınında bir şüpheli tutuklandı

KBRN tehdidine karşı küresel dayanışma ve yapay zekâ destekli önleme

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip