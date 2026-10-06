Karaman'da ters yön denetiminde sürücülere 55 bin lira ceza

karaman'da trafik ekiplerinin ters yön uygulaması

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir içinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla ters yön uygulaması gerçekleştirdi. Denetim sırasında kurallara uymadığı belirlenen araç ve motosiklet sürücüleri durdurularak kontrolleri yapıldı.

denetimin yapıldığı nokta:

Uygulama, Sekiçeşme Mahallesi Dr. Mehmet Armutlu Caddesi üzerinde icra edildi. Ekipler, ters yönde seyreden sürücüleri tespit ederek durdurdu ve yapılan incelemelerde trafik kurallarını ihlal edenlere işlem uygulandı.

kesilen cezalar ve hukuki dayanak:

Yapılan kontroller sonucu trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 55 bin lira idari para cezası kesildi. Trafik ekipleri, ihlallerin kayıt altına alınması ve gerekli işlemlerin yapılmasının ardından araç sahiplerine bilgilendirme yaptı.

güvenlik vurgusu ve devam eden denetimler:

Yetkililer, denetimlerin sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla aralıksız devam edeceğini belirtti. Uygulamalarla özellikle ters yön ihlallerinin azaltılması ve trafikte risk oluşturan davranışların önlenmesi hedefleniyor.

KARAMAN'DA TRAFİK EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TERS YÖN UYGULAMASINDA, KURALLARA UYMADIĞI BELİRLENEN SÜRÜCÜLERE TOPLAM 55 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.