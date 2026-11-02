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Demir korkuluk okulda kazaya yol açtı: çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Batman'da bir çocuğun eli okul bahçe kapısındaki demir korkuluğa saplandı; itfaiye kurtardı ve yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Demir korkuluk okulda kazaya yol açtı: çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Olayın gerçekleştiği yer:

Olay, Çarşı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bulunan Mezopotamya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir çocuğun eli okulun bahçe kapısındaki demir korkuluğa saplandı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu eli demir korkuluktan çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BATMAN’DA OKULUN BAHÇE KAPISINDAKİ DEMİR KORKULUĞA ELİ SAPLANAN ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNCE...

BATMAN’DA OKULUN BAHÇE KAPISINDAKİ DEMİR KORKULUĞA ELİ SAPLANAN ÇOCUK, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILARAK HASTANEYE KALDIRILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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