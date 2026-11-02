Mittelstadt: Galatasaray karşısında rakibe zorluk çıkarabilecek bir kadromuz var

Mittelstadt maç öncesi beklentilerini paylaştı

Stuttgartlı sağ bek Maximilian Mittelstadt, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesi öncesi RAMS Park’ta düzenlenen basın toplantısında İstanbul atmosferinin kendileri için özel olduğunu söyledi. 29 yaşındaki futbolcu, Galatasaray deplasmanının yoğun bir atmosfer sunacağını belirterek bu ortam için hazırlıklı olduklarını ifade etti.

İstanbul deneyimi ve atmosfer değerlendirmesi:

Mittelstadt, geçen sezon Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynanan maçta gördükleri coşkuyu hatırlatarak, "İstanbul’da olmak heyecan verici. Çok ateşli bir maç olacak, pek çok ıslık duyacağız" değerlendirmesini yaptı. Bu tür bir atmosferin takımı motive etmesini umduklarını söyleyen oyuncu, Galatasaray tribünlerinin baskısına rağmen sahada en iyi performanslarını sergilemek istediklerine vurgu yaptı.

Stuttgartlı oyuncu, maça yüzde 100 konsantrasyonla çıkmaları gerektiğini vurguladı ve "İlk dakikadan itibaren gözümüzü açmalıyız. Hata yapmamalıyız" sözleriyle takımın dikkatine işaret etti. Ayrıca, deplasmandan puanla ayrılma hedeflerini net biçimde dile getirdi.

Rakip analizi ve takımın gücü:

Mittelstadt, Galatasaray’ın hem savunma hem hücum yönlerini dikkatle incelediklerini aktardı. Savunmanın sağlam olduğunu ancak hücum hattında uluslararası düzeyde yıldız isimlerin bulunduğunu belirterek, özellikle Osimheni son yılların en tehlikeli santrforlarından biri olarak tanımladı. Buna karşın Stuttgart ekibinin de güçlü yönleri bulunduğunu ifade eden oyuncu, Atletico Madrid karşısındaki performans gibi örneklerle Şampiyonlar Ligi’ndeki akışı sürdürmek istediklerini söyledi.

Mittelstadt, Galatasaray’ın son yıllarda elde ettiği başarıların farkında olduklarını, ancak kendilerini küçümsemeden rakibi zorlayacaklarını vurguladı: "Galatasaray’ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz. Biz de güçlüyüz."

Toplantıda, Türk futboluna ve Galatasaray kültürüne çocukluğundan gelen bir yakınlık hissettiğini anlatan Mittelstadt, Berlin’de büyüdüğünü ve Türk arkadaşları sayesinde bu futbol geleneğine aşina olduğunu söyledi. Bu bağlamda, İstanbul’daki atmosferi deneyimlemenin kendileri için anlamlı olduğunu ekledi.

Ayrıca Mittelstadt, Galatasaray’da forma giyen Alman oyuncular Leroy Sané ve İlkay Gündoğan ile maç öncesi iletişim kurmadıklarını belirtti. Basın toplantısında, takım olarak sahada maça yüzde 100 vermeyi hedeflediklerini yineledi ve karşılaşmayı dört gözle beklediklerini ifade etti.

Özetle, Stuttgart cephesi Galatasaray deplasmanının zorlu atmosferinin farkında olup hazırlıklarını buna göre şekillendirdi; amaç ise rakibi zorlayıp İstanbul’dan puanla dönmek.

STUTTGART’IN ALMAN FUTBOLCUSU MAXİMİLİAN MİTTELSTADT, GALATASARAY MAÇININ ATMOSFERİNİN ÇOK ATEŞLİ GEÇECEĞİNİ BELİRTEREK, "GALATASARAY’IN CANINI YAKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ" DEDİ.