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Tunceli'de kgys destekli trafik denetimleri artırıldı

Tunceli’de 7/24 KGYS kameralarıyla yapılan denetimlerde ters yön, yayaya ayrılmış alan ve yaya geçidi ihlallerine yönelik idari para cezaları uygulandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 19:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tunceli'de kgys destekli trafik denetimleri artırıldı

Tunceli’de trafik güvenliğini sağlamak ve olası kazaları önlemek amacıyla kent genelinde denetimler aralıksız sürdürülüyor. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla izlenen trafikte kural ihlali tespit edilen sürücülere idari yaptırımlar uygulanıyor.

Denetimlerin işleyişi:

KGYS kameraları aracılığıyla 7 gün 24 saat takip edilen kent trafiğinde, kural ihlali yapan sürücüler görüntülerle tespit ediliyor ve işlemler elektronik ortamda kayıt altına alınıyor. Yetkililer, denetimlerin yoğunlaştırılarak sürdürüleceğini ve trafik güvenliğinin korunmasının öncelikli hedef olduğunu vurguluyor.

Uygulanan cezalar ve uyarılar:

Denetimler kapsamında; ters yönde araç kullanan sürücülere 20 bin TL, motosiklet ve motorlu bisikletleri yayalara ayrılmış alanlarda kullananlara 5 bin TL, yaya geçitlerinde yayalara ilk geçiş hakkını vermeyen sürücülere ise 5 bin 662 TL idari para cezası uygulanıyor.

Yetkililer, trafik güvenliğinin sağlanması ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi için sürücülere trafik kurallarına uymaları ve yayaların geçiş hakkına saygı göstermeleri çağrısında bulunuyor.

Tunceli’de trafik denetimleri sürüyor

Tunceli’de trafik denetimleri sürüyor

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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