Dolar 49,9643 +0,07%
Euro 56,0176 +0,53%
Bist 10.961,67 +1,88%
Altın Gram 6.390,21 +2,03%
EUR/USD 1,1208 +0,38%
Brent Petrol 104,50 -7,87%
--°

Bakırköy’de yol verme tartışması büyüdü: ailesiyle saldıran sürücü yakalandı

Bakırköy'de yol verme tartışmasında araçtan inip ailesiyle birlikte saldıran H.İ., sanal devriye ekiplerinin takibiyle yakalandı; ehliyeti ve aracı 2 ay men edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 19:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bakırköy’de yol verme tartışması büyüdü: ailesiyle saldıran sürücü yakalandı

olayın meydana gelişi:

Olay, dün Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde yaşandı. Yol verme nedeniyle çıktığı belirtilen kısa tartışma kısa sürede alevlenerek fiziksel saldırıya dönüştü. İddialara göre araçlarından inen anne, baba ve oğulları, tartıştıkları genç sürücüye önce hakaret ve küfür etti, ardından tokat attı.

Yaşanan arbede sırasında saldırıya uğrayan sürücünün kıyafetleri yırtıldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrıldı ve olay anına ilişkin görüntüler güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada ve emniyete ulaşmasının ardından soruşturma derinleştirildi.

soruşturma ve yakalama:

Görüntü incelemesi ve takip sonucunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sanal devriye ekipleri, saldırganın H.İ. (36) olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen şüpheli, kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

uygulanan yaptırımlar ve adli süreç:

Sürücü H.İ.'ye, sergilediği tehlikeli ve saldırgan tutum nedeniyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 180 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Bununla birlikte H.İ. hakkında "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçundan adli işlem başlatıldı. Olayın görüntülerinin yayılması ve kamuoyunun tepkisi, emniyetin hızlı müdahalesini ve soruşturmayı hızlandırdı.

Vatandaş müdahalesinin ve güvenlik kamerası kayıtlarının, benzer olaylarda olay yerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanmasında belirleyici rol oynadığı vurgulanıyor.

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE TRAFİKTE ARACINDAN İNEREK AİLESİYLE BİRLİKTE BAŞKA BİR SÜRÜCÜYE SALDIRAN...

İSTANBUL BAKIRKÖY’DE TRAFİKTE ARACINDAN İNEREK AİLESİYLE BİRLİKTE BAŞKA BİR SÜRÜCÜYE SALDIRAN ŞAHIS, SANAL DEVRİYE EKİPLERİNİN TAKİBİYLE YAKALANDI. SÜRÜCÜYE 180 BİN TL CEZA UYGULANIRKEN, EHLİYETİNE VE ARACINA 2 AY SÜREYLE EL KONULDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 6 firari Bursa'da yakalandı
images

Aksaray'da köy yolunda çarpışma: otomobildeki iki kişi ağır yaralandı
images

Bursa polisini atlatamayan 6 firari hükümlü cezaevine teslim edildi
images

Kontrolden çıkan servis Mardin kırsalında taşlığa savurdu: 3 öğrenci yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Adres değiştirerek izlerini kaybettirmeye çalışan 6 firari Bursa'da yakalandı

Stuttgart RAMS Park'ta taktik prova ile Galatasaray sınavına hazır

Aksaray'da köy yolunda çarpışma: otomobildeki iki kişi ağır yaralandı

ASO başkanı Seyit Ardıç'tan sanayicilere üretim, yatırım ve istihdamı koruma çağrısı

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı