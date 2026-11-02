Stuttgart, Galatasaray deplasmanında cesur bir sınav verecek

Hoeness: galatasaray karşısında kararlı ve cesur bir ekip sahada olacak

Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesinde RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında takımının yaklaşımını anlattı. Hoeness, Galatasaray'ı güçlü bir rakip olarak tanımlayarak sahaya kararlı ve cesur bir oyun koyacaklarını söyledi.

maçın zorluğuna dair değerlendirme:

Hoeness, Galatasaray taraftarının maçta çok kalabalık ve yüksek sesli olacağını belirtti. Süper Lig'de birinci sırada bulunan ve son maçını kazanan Galatasaray ile karşılaşmanın Stuttgart için ciddi bir sınav olacağını vurguladı. Teknik adam, takımına yönelik beklentisini özetlerken bir adım daha atma fırsatı olduklarını ve galibiyet için sahaya çıkacaklarını ifade etti.

Karşılaşmanın fiziksel ve taktik gereklilikleri üzerinde duran Hoeness, ev sahibi takımın gücüne rağmen bedensel ve taktiksel açıdan hazır olmaları gerektiğini söyledi. Hazırlıklarını bu doğrultuda yaptıklarını aktaran Hoeness, oyunu sahaya yansıtacaklarını ve maçı ciddiye aldıklarını belirtti. Leverkusen karşısında gösterdikleri cesareti bir kez daha sahaya koyacaklarını kaydetti.

stadyum atmosferi ve tecrübe:

Stadyumdaki atmosferin çok ateşli olacağını öngören Hoeness, Galatasaray ve taraftarının neler yapabileceğini iyi bildiklerini söyledi. Geçen seneki Fenerbahçe maçından kazanılan deneyimin kendilerine fayda sağlayacağını umduğunu ifade eden teknik direktör, takımın yeni deneyimlere açık olduğunu ve bu maçın kendileri için önemli bir sınav olduğunu dile getirdi.

Hoeness ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde bu stadyumda birçok maç gördüklerini, büyük bir hevesle geldiklerini ve beklediklerini yaşamak istediklerini söyledi. Basın toplantısında takım içindeki oyuncularına duyduğu saygıyı da belirten Hoeness, Galatasaray kadrosundaki üst düzey isimleri takdir etti ancak kendi oyuncularını daha çok benimsediğini vurguladı.

Son olarak Hoeness, milli takımlarda kendini gösteren bazı oyunculara atıfta bulunarak Leroy Sane örneğini verdi. Yarın sahaya çıkacak kadroyu kesin olarak bilmediğini ama karşılaşmanın üst düzey oyuncularla geçeceğini ve harika bir takıma karşı oynayacaklarını sözlerine ekledi.

Özetle, Stuttgart cephesinde beklenti net: Galibiyet için kararlı ve cesur bir oyun, fiziksel mücadelede üstünlük ve taktik disiplinle Galatasaray deplasmanından olumlu bir sonuç çıkarmak hedefleniyor.

STUTTGART TEKNİK DİREKTÖRÜ SEBASTİAN HOENESS