Karaman'da vinçle taşınan konteynerin düşmesi

Karaman Valide Sultan Mahallesi'nde bulunan BİFA Anadolu Lisesi bahçesinde vinçle taşınan konteyner nöbetçi kulübesinin halattan kurtularak düşmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı. Olay sırasında kulübenin üzerinde bulunan E.D., yaklaşık 7 metre yükseklikten asfalt zemine çakıldı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, vinci kullanan kişi M.U. tarafından konteyner nöbetçi kulübesi yerinden kaldırılarak taşınmak istendi. Taşıma esnasında kulübenin halattan kurtularak yere düşmesiyle birlikte üzerinde bulunan E.D. ağır şekilde yaralandı. Olay yerinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine göre E.D.'nin, M.U.'ya yardım etmek amacıyla bölgede bulunduğu ileri sürüldü.

Soruşturma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan E.D., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili olarak bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı ve konuyla ilgili tahkikat başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

KARAMAN’DA VİNÇLE TAŞINAN KONTEYNER NÖBETÇİ KULÜBESİNİN HALATTAN KURTULARAK DÜŞMESİ SONUCU ÜZERİNDE BULUNAN 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.