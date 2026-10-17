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Karamürsel'e malzeme desteğiyle Aksa Camii inşaatı hızlandırılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Kayacık'ta yapımı süren Aksa Camii'ne bin 950 metreküp beton, 102 ton demir ve kapsamlı malzeme desteği sağladı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 10:53

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Karamürsel'e malzeme desteğiyle Aksa Camii inşaatı hızlandırılıyor

Karamürsel'de Aksa Camii projesine yerel destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yapımı devam eden Aksa Camii projesine kapsamlı malzeme desteği sağladı. Belediye, projenin tamamlanma sürecini hızlandırmak ve bölge halkının manevi ile sosyal ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla inşaata doğrudan katkıda bulundu.

projenin kapsamı:

Planlanan projede cami binası ile birlikte şadırvan-WC ve Kur'an kursu inşası yer alıyor. Ayrıca çevre düzenlemesi çalışmalarının hızla tamamlanması hedefleniyor; amaç, tesisin bir an önce vatandaşların hizmetine sunulmasıdır.

sağlanan malzemeler ve hedef:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen malzemeler arasında bin 950 metreküp beton, 102 ton demir, 80 ton çimento, 110 metreküp kum ve 30 bin adet tuğla bulunuyor. Bu destek, inşaatın taşıyıcı ve çevre düzenleme işlerinin planlandığı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacak.

Belediyenin sağladığı doğrudan malzeme desteği, projelerin finansman yükünü hafifletirken yapım sürecindeki gecikmelerin önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Aksa Camii projesinin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye hem ibadet hem de eğitim alanı kazandırılması bekleniyor.

KOCAELİ’NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN AKSA CAMİİ İÇİN 1.950 METREKÜP BETON, 102 TON DEMİR...

KOCAELİ’NİN KARAMÜRSEL İLÇESİNDE YAPIMI SÜREN AKSA CAMİİ İÇİN 1.950 METREKÜP BETON, 102 TON DEMİR, 80 TON ÇİMENTO, 110 METREKÜP KUM VE 30 BİN TUĞLA DESTEĞİ SAĞLANDI. CAMİDE İBADET ALANININ YANI SIRA ŞADIRVAN, TUVALET, KUR’AN KURSU VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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