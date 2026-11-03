Karapınar kavşağında otomobil ile kamyonet çarpıştı: iki kişi yaralandı

kaza yeri ve çarpışmanın ayrıntıları:

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Öğretmen Bekir Özata Caddesi ile Gürler Caddesi'nin kesişiminde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, F.Ü. yönetimindeki 07 Z 9861 plakalı otomobil, kavşakta Ö.G. idaresindeki 61 AEF 377 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

ilk müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan değerlendirmede hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

soruşturma:

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAMYONETİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.