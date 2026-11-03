Vali Kök'ün ziyaretinde net mesaj: kadına yönelik şiddete taviz yok

Nevşehir valisi Hüseyin Kök, yaralanan kadını hastanede ziyaret etti

Nevşehir'in Kapucubaşı Mahallesi'nde market önünde beklerken tanımadığı bir kişinin saldırısına uğrayan 46 yaşındaki S.E.'yi, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Ziyarette Nevşehir İl Emniyet Müdürü ve İl Sağlık Müdürü de hazır bulundu. Vali Kök, saldırı nedeniyle kulaklarında işitme kaybı oluşan S.E.'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

valinin açıklamaları:

Vali Kök, kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin kararlı duruşunu vurgulayarak yaşanan olayın kendilerini derinden üzdüğünü belirtti. Vali, devletin ve valiliğin her zaman kadınların yanında olduğunu ifade etti. Öne çıkan ifadeler arasında "Kadınlarımıza kalkan her ele karşıyız." ve "Kadına yönelik şiddette sıfır tolerans, taviz yok" cümleleri yer aldı.

Vali Kök ayrıca adli sürecin takipçisi olunacağını, emniyet birimlerinin hızlı müdahalesi ve sağlık kuruluşlarının desteğiyle benzer üzücü olayların tekrarının önlenmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmeye devam edileceğini söyledi.

olayın seyrine dair detaylar:

Olayda, işten döndükten sonra alışveriş yapmak üzere markete girmek isteyen 46 yaşındaki S.E.'nin, arkasından gelen ve tanımadığı Tolga Ç. (38) tarafından yüzüne ve sol kulağına şiddetli tokat atıldığı iddia edildi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntülerde şüphelinin saldırı sonrası hızla uzaklaştığı, vatandaşların müdahalesiyle kısa sürede yakalandığı görüldü.

Saldırı sonucu S.E.'nin sol kulağında işitme kaybı meydana geldi; mağdurun tedavisi sürüyor ve doktorlar düzenli kontroller öneriyor. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli Tolga Ç.'nin daha önce 6 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi; Vali Kök, bu sürecin takipçisi olduklarını belirtti ve şüphelinin yakalanıp tutuklanmasına dikkat çekti.

Vali Kök son olarak, kadınların toplumun en kıymetli değerleri olduğunun altını çizdi ve "Bugün yaşadığımız olaydan gerekli dersleri çıkaracağız. Bütün kadınlarımızın yanındayız" sözleriyle yetkililerin ve toplumun ortak sorumluluğuna vurgu yaptı.

NEVŞEHİR’DE MARKET ÖNÜNDE ALIŞVERİŞ YAPMAK İÇİN BEKLEDİĞİ SIRADA TANIMADIĞI BİR KİŞİNİN TOKATLI SALDIRISINA UĞRAYAN VE KULAĞINDA İŞİTME KAYBI MEYDANA GELEN S.E.’Yİ TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ZİYARET EDEN NEVŞEHİR VALİSİ HÜSEYİN KÖK, KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS MESAJI VERDİ.