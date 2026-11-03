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Sel sularına kapılan site yöneticisi ağaca tutunarak kurtarıldı

Muğla'nın Ula ilçesinde aşırı yağış sonrası araçla sel sularına kapılan site yöneticisi Kamuran Kaplan, AFAD ve itfaiye ekiplerince ağaçta kurtarıldı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 17:02

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sel sularına kapılan site yöneticisi ağaca tutunarak kurtarıldı

Ula’da sel sonrası ağaçta mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Muğla'nın Ula ilçesi Gökçe Mahallesi'nde aşırı yağış sonrası dağlardan gelen sel suları bir aracın sürüklenmesine neden oldu. Olay sırasında araçta bulunan site yöneticisi Kamuran Kaplan, aracıyla Uçurtma Country Sitesi'nden hareket halindeyken sel sularına kapıldı.

Olayın gelişimi:

Aracın sel sularıyla birlikte yaklaşık 2 kilometre sürüklendiği, aracın bir ağaca takılmasıyla durabildiği bildirildi. Kaplan, araçtan kendi imkânlarıyla çıktıktan sonra sel sularına kapılmamak için bir ağaca tutunarak mahsur kaldı.

Arama-kurtarma ve sağlık müdahalesi:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Akyaka Jandarma karakol ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu ağaçta mahsur kalan vatandaş güvenli şekilde kurtarıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen vatandaş, tedbir amaçlı olarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansıyla sağlık kuruluşuna sevk edildi.

Olay, bölgedeki aşırı yağışların ve dağ kaynaklı su akışının yerleşim alanları üzerindeki etkisini bir kez daha gösterdi.

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN DAĞLARDAN GELEN SEL SULARINA KAPILAN...

MUĞLA’NIN ULA İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN AŞIRI YAĞIŞLARIN ARDINDAN DAĞLARDAN GELEN SEL SULARINA KAPILAN VATANDAŞIN ARACI YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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