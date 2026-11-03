Salihli'de ray kenarındaki peçetelerden yaklaşık 3 bin 500 içimlik uyuşturucu çıktı

operasyon ve bulgu:

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, tren yolu çevresinde devriye yaparken rayların yanında oturan üç kişiden şüphelenip durdurdu. Yapılan kontrolde, poşet içinde A4 kağıdına emdirilmiş ve kamuoyunda 'peçete' olarak bilinen maddelerin toplamının yaklaşık 3 bin 500 içimlik olduğu tespit edildi.

ele geçirilen maddenin ambalajı:

Ele geçirilen maddeler poşet içinde, A4 kağıtlarına emdirilmiş halde bulundu. Bulgunun niteliği olay tutanağına geçirildi ve ilgili birimlerce kayda alındı.

şüphelilerin yargı süreci:

Olayla ilgili E.O., K.D. ve C.Y. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi; çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DEVRİYE GÖREVİ YAPAN POLİS EKİPLERİNİN ŞÜPHE ÜZERİNE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KONTROLDE, YAKLAŞIK 3 BİN 500 İÇİMLİK UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.