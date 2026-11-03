Mendireğe sürüklenen Hemdemin yatta iki mürettebat sağ salim kurtarıldı

Olayın gelişimi

Bodrum Kalesi açıklarında demirleme manevrası yapan Türk bayraklı 26 metre uzunluğundaki Hemdemin isimli motoryatta, iskele makinesinin manevra sırasında çalışmaması sonucu arıza meydana geldi. Makine arızası nedeniyle yat mendireğe doğru sürüklendi ve su altı kısmı mendirekteki kayalıklara çarptı; bu darbeyle tekne su almaya başladı.

Su almaya başlayan teknenin bulunduğu bölgede çevredeki denizciler anında müdahale ederek yardım etti. Olayın duyulmasının ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti ve kurtarma çalışmalarına başladı.

Kurtarma çalışmaları ve kurtarma sonrası durum

Açığa çekilme çalışması esnasında, teknede iskele tarafından su alarak olay yerinde batan teknedeki 2 mürettebat sahil güvenlik botuna alınarak sağ salim kurtarıldı. Yapılan kontrollerde teknede kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Olay yerinde gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir çevre kirliliğine rastlanmadığı bildirildi. Batmış durumda, üst güvertesi deniz yüzeyinde kalan teknenin kurtarılması için Liman Başkanlığı ile tekne kaptanı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Yetkililer, makine arızasının neden olduğu sürüklenme ve kayalıklara çarpmanın teknenin su almasına yol açtığını; hızlı müdahale sayesinde can kaybı ve çevresel zarar riskinin önlendiğini belirtti.

BODRUM KALESİ AÇIKLARINDA DEMİRLEME MANEVRASI SIRASINDA MAKİNE ARIZASI NEDENİYLE MENDİREKTEKİ KAYALIKLARA ÇARPAN MOTORYAT SU ALIRKEN, TEKNEDEKİ 2 KİŞİ KURTARILDI.