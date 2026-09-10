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Karapınar mahallesinde iki otomobil çarpıştı, bir kişi ayakta tedavi edildi

Adıyaman Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi'nde 34 GDD 144 ve 34 AJ 3655 plakalı iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, ayakta tedavi edildi.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 17:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karapınar mahallesinde iki otomobil çarpıştı, bir kişi ayakta tedavi edildi

Kaza ayrıntıları:

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçlar, 34 GDD 144 plakalı otomobilin sürücüsü Büşra Ö. ile 34 AJ 3655 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ş. olarak bildirildi.

Müdahale ve yaralı:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan Büşra Ö., olay yerinde gelen sağlık ekiplerince muayene edilerek ayakta tedavi edildi.

Soruşturma süreci:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde inceleme yaparak çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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