Karapınar mahallesinde iki otomobil çarpıştı, bir kişi ayakta tedavi edildi

Kaza ayrıntıları:

Adıyaman'ın Karapınar Mahallesi Bağdere Caddesi üzerinde iki otomobil çarpıştı. Kazaya karışan araçlar, 34 GDD 144 plakalı otomobilin sürücüsü Büşra Ö. ile 34 AJ 3655 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Ş. olarak bildirildi.

Müdahale ve yaralı:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan Büşra Ö., olay yerinde gelen sağlık ekiplerince muayene edilerek ayakta tedavi edildi.

Soruşturma süreci:

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olay yerinde inceleme yaparak çarpışmanın nedenine ilişkin çalışmayı sürdürüyor.

ADIYAMAN’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.