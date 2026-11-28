kaza yerinde yaşananlar:

Konya’nın Karapınar ilçesinde dün gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olay, Karapınar-Konya kara yolunun 27. kilometresindeki Merdivenli mevkisinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, H.F. idaresindeki 42 BM 089 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan sürücünün annesi Nuriye Fenari olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü H.F. ile araçta bulunan diğer yolcu Z.F. hafif yaralandı.

müdahale ve tedavi:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve sonraki işlemler:

Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. Yetkililer, kazanın oluş şekli ve olası diğer etkilerin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

KAZAYA KARIŞAN ARAÇ