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Karapınar'da gençlerle yürütülen organ bağışı bilinci çalışması

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Selçuk Üniversitesi öğrencileri ve vatandaşlara organ bağışının önemini anlattı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Karapınar'da gençlerle yürütülen organ bağışı bilinci çalışması

Karapınar'da farkındalık çalışması

Konya'nın Karapınar ilçesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organ bağışına yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışma, ilçe merkezinde farklı mekânlarda doğrudan iletişim ve bilgilendirme üzerine kuruldu.

Hedef kitleye doğrudan temas:

Çalışma kapsamında Selçuk Üniversitesi Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Ecdat Kıraathanesi'nde bulunan vatandaşlara organ bağışının önemi, hayat kurtarmadaki rolü ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sırasında katılımcılara organ bağışı hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı ve merak edilen hususlar detaylı şekilde yanıtlandı.

Yetkililerin vurgusu ve devam eden çabalar:

Karapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, organ bağışının bir insana umut, bir aileye mutluluk ve birçok kişiye hayata tutunma şansı sunduğuna dikkat çekti. Yetkililer, toplumsal bilincin artırılmasına yönelik benzer faaliyetlerin sürdürüleceğini ve organ bağışı konusunda bilgilendirmenin düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Yerel düzeyde gerçekleştirilen bu tür etkinlikler, gençlerin ve vatandaşların konuya dair bilgi eksikliklerini kapatmayı ve organ bağışına ilişkin ön yargıları azaltmayı amaçlıyor. Karapınar'daki çalışmanın, benzer kampanyalara örnek teşkil etmesi hedefleniyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA KARAPINAR İLÇE SAĞLIK...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE 3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI DOLAYISIYLA KARAPINAR İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ORGAN BAĞIŞINA YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE FARKINDALIK ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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