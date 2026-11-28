Kaza ve kurtarma anı:

Sakarya'nın Karasu ilçesi Kabakoz Mahallesi 825. Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında, demir yüklü tır yük boşaltımı sırasında devrildi. Sarsıntı sonucu sürücü Fikri Erkman kabin içinde sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek sürücüyü araçtan çıkardı.

Olay yerindeki müdahaleler:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yapıyor.

Sürücünün anlattıkları:

Olayı yara almadan atlatan sürücü Fikri Erkman, olay anını şöyle paylaştı: "Dönüp buraya yanaştım sağ tarafa. Yanaştıktan sonra damperi kaldırdım, sonrasında sağ tarafta bulunan temele doğru yattı araç. Arkadaşlar çıkardılar beni. Bir sıkıntı yok. Sağlıkçılar geldiler baktılar. Bir sıkıntım yok. 12 ton civarında yük vardı."

Yetkililer, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüyor. Olayda yaralanma yaşanmaması çevredekiler ve ekipler tarafından olumlu karşılandı.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE YÜK BOŞALTIMI SIRASINDA İNŞAAT ALANINA DEVRİLEN DEMİR YÜKLÜ TIRIN SÜRÜCÜSÜ ARAÇTA SIKIŞTI. OLAYI YARA ALMADAN ATLATAN SÜRÜCÜYÜ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARDI.