Dolar 49,5199 +0,11%
Euro 55,6226 +0,17%
Bist 11.721,72 -2,89%
Altın Gram 6.656,73 +0,26%
EUR/USD 1,1227 +0,06%
Brent Petrol 109,23 +3,13%
--°

Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde gece saat 03.00'te sel ve heyelan bir evi yıktı, 6 ev zarar gördü; eşyalar moloz altında, ekipler enkazı kaldırıyor, can kaybı yok.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 18:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı

Olayın ayrıntıları:

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde çarşamba günü gece saat 03.00 sıralarında sel ve heyelan meydana geldi. Olayda, Nuray Öksüz'e ait bir ev yıkıldı; evdeki çamaşır makinesinden sandalyeye kadar birçok eşya çevreye saçılarak molozların altında kaldı.

Selde toplam 6 ev hasar gördü. Yıkılan evin enkazı ile selin sürüklediği molozlar, iş makineleriyle kaldırılmaya çalışılıyor.

Bölgede müdahale ve çalışma:

Karasu Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, selin ardından bölgeye intikal ederek çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle enkaz ve moloz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle halkı ve yetkililerin açıklamaları:

Karanlıkdere Mahallesi Muhtarı Yılmaz Koca, mahallede daha önce karşılaşmadıkları büyüklükte bir afet yaşandığını belirterek, "Mahallemizde çarşambayı perşembeye bağlayan gece büyük bir sel afeti ile karşı karşıya kaldık. Bir tane evimiz yıkıldı, 4-5 evimizi de su bastı. Çok aşırı, daha önce bizim görmediğimiz bir tahribat var. Su dağdan taş, çakıl ne bulduysa önünde, fındık köklerini söktü getirdi, önümüze yığdı" dedi.

Koca, çalışmaların başladığını ve devlet kurumlarının destek verdiğini vurgulayarak, "Can kaybımız yok, en mutlu olduğumuz yanı da bu" ifadelerini kullandı.

Evi yıkılan Nuray Öksüz ise yaşadığı kaybı, "Çok şükür Allah'ıma can kaybımız yok ama burayı bu şekilde görmeseydim çok iyi olacaktı. Allah'tan geldi ne diyelim, yapacak bir şeyimiz yok. Boynumuz kıldan ince. Çok üzücü bir olay. Eşyalarımın hepsini alıp gitseydi de burayı böyle görmeseydim. Hiçbir şeyimiz yok. Evim yıkıldı, eşyalarım molozun içinde. Zararımız çok, mağduruz" sözleriyle anlattı.

SAKARYA&#039;NIN KARASU İLÇESİNDE SEL VE HEYELAN NEDENİYLE YIKILAN BİR EVDEKİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN...

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE SEL VE HEYELAN NEDENİYLE YIKILAN BİR EVDEKİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN SANDALYEYE KADAR BİRÇOK EŞYA ÇEVREYE SAVRULDU, SU BASKININDAN ETKİLENEN 6 EVDE HASAR OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağış sonrası sahil temizliği: ekipler kıyıyı onarım için hazırladı
images

Köy yollarında konfor artıyor: Bingöl'e saatte 120 ton kapasiteli asfalt plent m...
images

Hedef iki yılda 50 bin iade noktası: depozito sistemi hızla yaygınlaşıyor
images

Gündüz vakti Ölçek köyünde görülen bozayı köy sakinlerini tedirgin etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Geleceğin mühendisleri KARDEMİR tesislerinde teoriyi sahada test etti

Mersin merkezli operasyonda DEAŞ'ın finans ağı hedef alındı: 3 tutuklama

Roma'da buluşma: TBMM başkanı Numan Kurtulmuş İslam Merkezi'ni ziyaret etti

Bursa'da yağış sonrası sahil temizliği: ekipler kıyıyı onarım için hazırladı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Fenerbahçe rize deplasmanından 3-0 galip döndü: Asensio, İrfan Can ve Oğuz öne çıktı