Karasu'da sel evleri yıktı, eşyalar molozların altında kaldı

Olayın ayrıntıları:

Sakarya'nın Karasu ilçesi Karanlıkdere Mahallesi'nde çarşamba günü gece saat 03.00 sıralarında sel ve heyelan meydana geldi. Olayda, Nuray Öksüz'e ait bir ev yıkıldı; evdeki çamaşır makinesinden sandalyeye kadar birçok eşya çevreye saçılarak molozların altında kaldı.

Selde toplam 6 ev hasar gördü. Yıkılan evin enkazı ile selin sürüklediği molozlar, iş makineleriyle kaldırılmaya çalışılıyor.

Bölgede müdahale ve çalışma:

Karasu Belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, selin ardından bölgeye intikal ederek çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle enkaz ve moloz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Mahalle halkı ve yetkililerin açıklamaları:

Karanlıkdere Mahallesi Muhtarı Yılmaz Koca, mahallede daha önce karşılaşmadıkları büyüklükte bir afet yaşandığını belirterek, "Mahallemizde çarşambayı perşembeye bağlayan gece büyük bir sel afeti ile karşı karşıya kaldık. Bir tane evimiz yıkıldı, 4-5 evimizi de su bastı. Çok aşırı, daha önce bizim görmediğimiz bir tahribat var. Su dağdan taş, çakıl ne bulduysa önünde, fındık köklerini söktü getirdi, önümüze yığdı" dedi.

Koca, çalışmaların başladığını ve devlet kurumlarının destek verdiğini vurgulayarak, "Can kaybımız yok, en mutlu olduğumuz yanı da bu" ifadelerini kullandı.

Evi yıkılan Nuray Öksüz ise yaşadığı kaybı, "Çok şükür Allah'ıma can kaybımız yok ama burayı bu şekilde görmeseydim çok iyi olacaktı. Allah'tan geldi ne diyelim, yapacak bir şeyimiz yok. Boynumuz kıldan ince. Çok üzücü bir olay. Eşyalarımın hepsini alıp gitseydi de burayı böyle görmeseydim. Hiçbir şeyimiz yok. Evim yıkıldı, eşyalarım molozun içinde. Zararımız çok, mağduruz" sözleriyle anlattı.

SAKARYA'NIN KARASU İLÇESİNDE SEL VE HEYELAN NEDENİYLE YIKILAN BİR EVDEKİ ÇAMAŞIR MAKİNESİNDEN SANDALYEYE KADAR BİRÇOK EŞYA ÇEVREYE SAVRULDU, SU BASKININDAN ETKİLENEN 6 EVDE HASAR OLUŞTU.