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Gündüz vakti Ölçek köyünde görülen bozayı köy sakinlerini tedirgin etti

Ardahan'ın Ölçek köyünde gündüz vakti köy içinde yiyecek arayan bozayı, cep telefonuyla görüntülenip yetkililere bildirildi; kısa süre sonra uzaklaştı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 18:46

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EDİTÖR: Aslı Han

Gündüz vakti Ölçek köyünde görülen bozayı köy sakinlerini tedirgin etti

Ölçek köyünde gündüz görülen bozayı:

Ardahan merkeze bağlı Ölçek köyü'nde gündüz saatlerinde köy içinde dolaşan bir bozayı, evlerin yakınında yiyecek ararken köy sakinlerinde tedirginlik yarattı. Olayı görenler hayvanın davranışlarını cep telefonlarına kaydetti ve durumu yetkililere bildirdi.

Görüntüler ve bildirim:

Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde bozayının köy yakınlarında rahat tavırlar sergilediği görülüyor. Kayıtlar, yetkililere ulaştırıldı ve durum yetkililere bildirildi.

Davranış ve uzaklaşma:

Bozayı bir süre köy içinde dolaştıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. Olay sırasında yaşananlar, köy sakinlerinin kaydettiği videolarla belgelendi.

AARDAHAN&#039;DA GÜNDÜZ VAKTİ KÖYE AYI İNDİ. KÖY YAKINLARINDA RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKEN AYI...

AARDAHAN'DA GÜNDÜZ VAKTİ KÖYE AYI İNDİ. KÖY YAKINLARINDA RAHAT TAVIRLARIYLA DİKKAT ÇEKEN AYI, VATANDAŞLAR TARAFINDAN CEP TELEFONU KAMERASIYLA ANBEAN KAYDEDİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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