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Hedef iki yılda 50 bin iade noktası: depozito sistemi hızla yaygınlaşıyor

Depozito iade sistemi 1 Temmuz 2026'da ulusal entegrasyona başladı; dört ayda 6 bine çıkarılan iade noktalarıyla iki yılda 50 bin hedefleniyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 19:10

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EDİTÖR: Aslı Han

Hedef iki yılda 50 bin iade noktası: depozito sistemi hızla yaygınlaşıyor

depozito iade sisteminde ilerleme raporu:

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, depozito iade sisteminin ulusal entegrasyon sürecinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladığını ve dört ay içinde iade noktası sayısının yaklaşık 6 bine ulaştığını açıkladı. Sistem, ambalajların toplanmasından geri dönüşümüne kadar uçtan uca çözüm sunacak şekilde tasarlandı.

başlangıç ve mevcut durum:

Ajans tarafından yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 2 bin 500 depozito iade makinesi ile 4 bin manuel iade noktası devreye alınmış durumda. Öztürk, Samsun'un pilot illerden biri olduğunu hatırlatarak kentte yaklaşık 1 milyar adet depozitolu ambalaj bulunduğunu ve bunların tamamının toplanmasının hedeflendiğini söyledi.

hedefler ve kapsam:

İki yıl sonunda hedeflenen ağ, Türkiye genelinde 10 bin depozito iade makinesi ve 40 bin manuel iade noktası olmak üzere toplam 50 bin noktayı kapsıyor. Öztürk, cep telefonu uygulamaları aracılığıyla kullanıcıların en yakınlarında en az üç iade noktası bulabilecekleri bir erişim düzeyine ulaşmayı planladıklarını belirtti. Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 25 milyar adet depozitolu ambalajın toplanmasının amaçlandığı vurgulandı.

yerli teknoloji ve toplumsal dönüşüm:

Öztürk, sistemin yerli mühendisler ve sanayiciler tarafından geliştirildiğini ve yazılımdan ambalajların toplanmasına kadar geliştirilen teknolojinin iki yıl sonunda tamamlanarak dünyaya tanıtılmasının, hatta ihraç edilmesinin hedeflendiğini söyledi. AK Parti Samsun Milletvekili ve MKYK Üyesi Çiğdem Karaaslan ise sistemin yalnızca atık yönetimi değil, aynı zamanda toplumda çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik bir dönüşüm gerektirdiğine dikkat çekti.

programdan notlar:

Samsun'da düzenlenen "100.000 Ambalaj Challenge" programında kampanyayı başarıyla tamamlayan Alaçam ilçesinden Turgay Baş'a ödül verildi. Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vali Yardımcısı Vekili ve Atakum Kaymakamı Murat Bulacak, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI BAŞKANI NURULLAH ÖZTÜRK, DEPOZİTO İADE SİSTEMİNİN ULUSAL ENTEGRASYON SÜRECİNE...

TÜRKİYE ÇEVRE AJANSI BAŞKANI NURULLAH ÖZTÜRK, DEPOZİTO İADE SİSTEMİNİN ULUSAL ENTEGRASYON SÜRECİNE 1 TEMMUZ 2026 İTİBARIYLA BAŞLADIKLARINI BELİRTTİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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