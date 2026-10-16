Köy yollarında konfor artıyor: Bingöl'e saatte 120 ton kapasiteli asfalt plent müjdesi

Yukarı Çavuşlar'da sıcak asfalt çalışması tamamlandı

Bingöl'de köy yollarında ulaşım konforunu artırmaya yönelik sürdürülmekte olan sıcak asfalt çalışmaları kapsamında, Yukarı Çavuşlar köyünün 7,5 kilometrelik yolu sıcak asfaltla yenilendi. Köydeki güzergâh, çizgi çalışmaları da tamamlandıktan sonra yaklaşık 10 gün önce halkın kullanımına açıldı. Köyde toplam 17 mezra bulunduğu belirtildi.

Vali Cahit Çelik'in yerinde incelemesi ve açıklamaları:

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Cahit Çelik, Bingöl genelinde sıcak asfalt seferberliğini genişletme hedefinde olduklarını söyledi. Çelik, birkaç hafta önce aynı bölgeyi ziyaret ettiklerini, o dönemde yol çalışmalarının sürdüğünü ve şimdi altyapı ile üstyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade etti. Vali, yolun köy ve il için hayırlı olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni plent ile kuzey ilçelerine öncelik:

Vali Çelik, ana güzergâhlar ve büyük köylerin tamamını sıcak asfaltla buluşturma hedefi doğrultusunda kuzey ilçelerine hizmet verecek yeni bir asfalt plentinin kurulacağını duyurdu. Açıklamada, saatte 120 ton kapasiteli bu plentin ihalesine gelecek hafta çıkılacağı bildirildi. Çelik, çalışmanın Adaklı ve Yayladere başta olmak üzere kuzeydeki köylere ve gerektiğinde ilçelere de katkı sağlayacağını belirterek, önümüzdeki 4-5 yıl içinde ana güzergâh ve büyük köy yollarının sıcak asfaltla buluşturulmasının hedeflendiğini vurguladı.

Vali Çelik ayrıca Bingöl'de başlattıkları sıcak asfalt uygulamasını bir "fitil" olarak nitelendirip, yaygınlaştırma niyetinde olduklarını söyledi ve projelerin önümüzdeki dönemde hızlanacağını ifade etti.

Muhtarın gözlemleri ve köyün durumu:

Çavuşlar Köyü Muhtarı Mehmet Zahir Keskin, eski yolun kalitesiz ve zaman içinde tahrip olmuş olduğunu, bazı kesimlerde ulaşımın dar güzergâhlarla sağlandığını aktardı. Keskin, yeni yolun altyapı ve üstyapı çalışmalarının eksiksiz yapıldığını, daha önceki asfalta göre bu sefer BSK standardında ve düzenli bir kaplama sağlandığını söyledi. Muhtar, genel sekreterlik başta olmak üzere yetkililere teşekkür ederek, imkânlar ölçüsünde diğer köylerin de benzer yollarla buluşmasını istediklerini belirtti.

Yerel yönetimin altyapı yatırımlarını önceliklendirmesiyle birlikte, bölgedeki ulaşım konforunun ve yol güvenliğinin artması hedefleniyor. Yeni plentin devreye alınmasıyla birlikte sıcak asfalt çalışmaları daha hızlı ve yaygın şekilde sürdürülmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALARIN TAMAMLANMASININ ARDINDAN YOLU İNCELEYEN VALİ CAHİT ÇELİK (SAĞDAN ALTINCI), KUZEY İLÇELERİNE HİZMET VERECEK SAATTE 120 TON KAPASİTELİ YENİ ASFALT PLENTİNİN İHALESİNE GELECEK HAFTA ÇIKILACAĞI MÜJDESİNİ VERDİ.