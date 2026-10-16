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Aydınlı Vesile Yağmur Yılmaz ay-yıldızla Avrupa ringinde

Vesile Yağmur Yılmaz, 17-26 Ekim 2026'de Trabzon'da düzenlenecek U-15 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayla ringe çıkacak.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 19:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Aydınlı Vesile Yağmur Yılmaz ay-yıldızla Avrupa ringinde

Trabzon organizasyonunda Türkiye'yi temsil edecek:

Genç milli boksör Vesile Yağmur Yılmaz, 17-26 Ekim 2026 tarihleri arasında Trabzon'da yapılacak U-15 Üst Minikler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye ve Aydın'ı temsil edecek. Sporcu, ay-yıldızlı formayla ringe çıkarak uluslararası arenadaki yerini alacak.

Hazırlık ve sporcu profili:

Yılmaz, aynı zamanda Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olarak kadroya dahil edildi. SEM altyapısının sunduğu çalışmaların ve organize hazırlık süreçlerinin, genç sporcuların uluslararası tecrübe kazanmasında önemli rol oynadığı biliniyor. Bu sezonki katılım, Yılmaz'ın ulusal kadroda üstlendiği rolü pekiştiriyor.

Kadro desteği ve yerel kuruluşların katkısı:

U-15 Üst Minik Kadınlar Boks Milli Takımı kadrosunda yer alan sporcuya, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şampiyona öncesinde başarı dileklerini ileterek destek verdi. Yerel yönetimlerin ve federasyonun sağladığı moral desteği, genç atletlerin performansını doğrudan etkileyen unsurlar arasında sayılıyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bir Avrupa organizasyonunda ringe çıkacak olmak, sporcuya hem baskı hem de avantaj getirebilir; ev sahibi seyircinin ve yerel desteğin motivasyonu artırma potansiyeli taşıdığı belirtiliyor. Yılmaz'ın müsabakalardaki performansı, hem kişisel gelişimi hem de Aydın sporunun görünürlüğü açısından önem taşıyor.

Şampiyonanın sonuçları ve Yılmaz'ın müsabaka takibi, organizasyonun tamamlanmasının ardından resmi kaynaklarca duyurulacaktır.

AYDINLI MİLLİ BOKSÖR VESİLE YAĞMUR YILMAZ, TRABZON’DA DÜZENLENECEK U-15 ÜST MİNİKLER AVRUPA BOKS...

AYDINLI MİLLİ BOKSÖR VESİLE YAĞMUR YILMAZ, TRABZON’DA DÜZENLENECEK U-15 ÜST MİNİKLER AVRUPA BOKS ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ VE AYDIN’I TEMSİL EDECEK.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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