Alanyaspor son prova yaptı: Kadıköy'de Fenerbahçe karşısına hazır

antrenmanın detayları:

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı.

çalışma içeriği:

Seans ilk etapta dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım, top kapma çalışması üzerinde yoğunlaşırken antrenman taktik jimnastiği ve oyun planına yönelik taktik çalışmalarla sona erdi. Turuncu-yeşilli ekip antrenmanda maça yönelik kısa ve yoğun bir prova gerçekleştirdi.

maç bilgileri ve hakem:

Corendon Alanyaspor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Çağdaş Altay yönetecek ve iki takım da lige verilen ara sonrası önemli bir sınav verecek.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 8. HAFTASINDA YARIN DEPLASMANDA OYNAYACAĞI FENERBAHÇE MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.