Karatay’dan dünyaya insan merkezli konut modelinin kitabı

Karatay deneyimi kitaplaşıyor:

Karatay İlçe Belediyesi ile Kamu Yararı Statüsüne sahip Mahalli İdareler Derneği arasında imzalanan Ortak Hizmet Projesi Protokolü, Karatay’ın yaklaşık 30 yıllık şehircilik ve faizsiz konut deneyimini kalıcı bir eserle belgeliyor. Hazırlanacak kitap, Karatay’ın uygulamalarını ulusal ve uluslararası literatüre taşımayı amaçlıyor.

Kitabın kapsamı:

Hazırlanacak eser, Karatay’dan Dünyaya İnsan Merkezli Konut Modeli başlığıyla; belediye güvencesiyle yürütülen faizsiz konut modeli, kentsel dönüşüm uygulamaları, güven esasına dayalı konut üretim sistemi ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışını ayrıntılı şekilde ele alacak. Kitapta ayrıca sürdürülebilir kalkınma çalışmaları, Sıfır Atık ve geri dönüşüm uygulamaları ile VLR Raporu ve SECAP kapsamında yürütülen çevre projeleri de yer alacak.

Uygulamalar ve elde edilen sonuçlar:

Karatay Belediyesi’nin taşıdığı insan merkezli yaklaşım yalnızca konut üretimiyle sınırlı kalmadı; sosyal belediyecilik ile eş zamanlı hayata geçirilen yatırımlar yaşam kalitesini artırdı. Kafe Karataylar, tematik parklar, Yeşil Kuşak Parkları, lavanta bahçesi, gül parkı, spor tesisleri, yürüyüş yolları ve çocuk oyun alanları gibi sosyal donatılarla mahalle yaşamı güçlendirildi. Gençlik ve spor yatırımları, her yaştan yurttaşa yeni yaşam alanları sundu.

Bu bütüncül planlama yaklaşımı sayesinde Karatay, güvenli konutları ve güçlü sosyal altyapısıyla Konya’nın önemli tercih edilen ve nüfusu hızla artan merkez ilçelerinden biri haline geldi. Hazırlanacak kitapta bu başarıyı destekleyen uygulamalar, elde edilen veriler ve süreçler ayrıntılı şekilde okuyucuya aktarılacak; eser yerel yönetimler, akademisyenler ve şehircilik araştırmacıları için başvuru kaynağı olmayı hedefliyor.

Toronto’da düzenlenen 7. Urban Economy Forum (UEF7) kapsamında Karatay Belediyesi’nin 'Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Alanında Türkiye’nin İlk Öncü Şehri' unvanı ile uluslararası platformda tanınması da bu çalışmanın önemini artırıyor. Kitabın hazırlanması, basımı ve dağıtımı protokolü Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Mahalli İdareler Derneği Başkanı Murat Sancar tarafından imzalandı.

Hasan Kılca hazırlıklarla ilgili olarak, 'Karatay’da her yatırımımızın merkezine insanı koyduk. Güvenli ve erişilebilir konut üretimini sosyal yaşam alanları, gençlik ve spor yatırımları, yeşil alanlar ve çevre çalışmalarıyla birlikte planladık. Böylece yalnızca konut üretmedik; insanların huzurla yaşayabileceği mahalleler oluşturduk' ifadelerini kullandı. Başkan Kılca, kitabın bu birikimi gelecek nesillere aktarmasını ve diğer yerel yönetimlere katkı sunmasını hedeflediklerini belirtti.

Ortak protokol kapsamında hazırlanacak eser, Karatay’ın faizsiz konut modelini ve insan odaklı şehircilik pratiğini ulusal ve uluslararası platformlara taşırken, uygulama örneklerini ve edinilen sonuçları belgeleyerek alana ilişkin literatüre katkı sağlayacak.

KARATAY BELEDİYESİ'NİN YAKLAŞIK 30 YILLIK FAİZSİZ KONUT TECRÜBESİNİ VE İNSAN ODAKLI ŞEHİRCİLİK ANLAYIŞINI ANLATAN "KARATAY'DAN DÜNYAYA İNSAN MERKEZLİ KONUT MODELİ" İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI. KARATAY BELEDİYESİ İLE MAHALLİ İDARELER DERNEĞİ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLLE HAZIRLANACAK ESER, KARATAY'IN ÖRNEK UYGULAMALARINI ULUSAL VE ULUSLARARASI LİTERATÜRE TAŞIYACAK.