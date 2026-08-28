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Karayolunda savrulan tır refüje devrildi: sürücü yara almadı

Karapınar'da seyir halindeki tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje devrilmesi sonucu sürücü yara almadan kurtuldu, soruşturma başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karayolunda savrulan tır refüje devrildi: sürücü yara almadı

Karapınar'da tır refüje devrildi

Konya’nın Karapınar ilçesinde, Konya-Adana kara yolu Kazanhüyüğü mevkisinde seyir halindeki bir tırın kontrolden çıkarak refüje devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç savrularak yolun ortasındaki refüje devrildi ve yoldan çıktı. Olay yerinde araçta maddi hasar oluştu ancak kazanın nasıl başladığına ilişkin ilk belirlemeler sürücünün kontrolünü kaybetmesi yönünde.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde tır sürücüsünün yara almadan kurtulduğu tespit edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı ve yetkililer kaza nedenini netleştirmek için inceleme yapıyor.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN REFÜJE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN...

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN REFÜJE DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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