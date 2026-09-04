Karın ağrısında kritik uyarı: ani ve şiddetlenen ağrıyı ertelemeyin

Uzmandan uyarı: karın ağrısını küçümsemeyin

Karın ağrısı toplumda sık görülen bir yakınma olmakla birlikte tek başına bir hastalık değildir; çeşitli hastalıkların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Buluş, ağrının yeri, başlama şekli, süresi ve beraberinde görülen belirtilerin nedenin anlaşılmasında önemli ipuçları verdiğini söyledi.

Hangi bulgular önem taşır:

Prof. Dr. Buluş, karın ağrısının nerede başladığının ve nereye yayıldığının, ağrının ne kadar süredir var olduğunun, şiddetinin ve eşlik eden ateş, bulantı, kusma, ishal veya kabızlık gibi semptomların değerlendirilmesinin gerektiğini belirtti. Özellikle ani başlayan, kısa sürede şiddeti artan veya günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyen ağrıların dikkate alınması gerektiğini vurguladı ve bireylerin kendi kendine teşhis koymak yerine profesyonel sağlık desteği aramalarını önerdi.

Apandisit ve diğer acil durum işaretleri:

Apandisit, toplumda sık bilinen akut karın sorunlarından biridir; başlangıçta göbek çevresinde hissedilebilir ve ilerledikçe sağ alt karın bölgesine yerleşebilir. Bu tabloya iştahsızlık, bulantı, kusma ve ateş eşlik edebilir. Prof. Dr. Buluş, giderek artan ve geçmeyen karın ağrılarında vakit kaybetmeksizin hekime başvurulması gerektiğini söyledi.

Karında belirgin şişlik veya sertleşme, sürekli kusma, ateş, bayılma hissi ya da genel durumda hızlı kötüleşme görüldüğünde daha dikkatli olunması gerektiğini belirten Buluş, bazı karın içi sorunların hızlı değerlendirme ve tedavi gerektirebileceğini ifade etti. Safra kesesi hastalıkları, bağırsak tıkanıklıkları, fıtıklar ve mide-bağırsak sistemine ait çeşitli hastalıklar da karın ağrısına neden olabilir.

Doğru tanı için hastanın muayenesinin, gerektiğinde kan tetkiklerinin ve görüntüleme yöntemlerinin birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Buluş, ağrının kaynağının doğru belirlenmesinin tedavi başarısı açısından belirleyici olduğunu söyledi.

Son olarak Buluş, karın ağrısının bazen basit sindirim sorunlarıyla geçebileceğini ancak bazen de acil müdahale gerektiren hastalıkların ilk belirtisi olabileceğini hatırlatarak "ağrı geçer diye beklemeyin" uyarısında bulundu ve erken değerlendirme ile doğru tanının pek çok durumda tedavi başarısını artırdığını belirtti.

PROF. DR. HAKAN BULUŞ