Yenişehir'de yaşam alanları yenileniyor: 22 cadde ve sokak baştan sona modernize ediliyor

Projenin kapsamı:

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Yenişehir Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan bölümlerde sokak ve caddeleri kapsamlı bir yenileme programı ile düzenliyor. 22 cadde ve sokak üzerinde yürütülen çalışmalar, fiziksel koşulların iyileştirilmesi ve modern şehircilik standartlarının mahalleye taşınması amacıyla planlandı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen projede Azerbaycan Bulvarı, Zübeyde Hanım Caddesi, Trabzon Caddesi, Cumhuriyet Bulvarı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi arasında kalan alanlarda kapsamlı müdahaleler yapılıyor. Adada yer alan Dayızade Mehmet Efendi Caddesi ile birlikte toplamda 21 sokakta da eş zamanlı uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Uygulama adımları ve öne çıkan çalışmalar:

Saha ekipleri, kullanım ömrünü tamamlamış veya deforme olmuş asfalt kaplamaları iş makineleri ile kazıyarak altyapıyı yeniden hazırlıyor. Temel hazırlığı tamamlanan bölümlerde sıcak asfalt serimi yapılarak yolların dayanıklılığı ve sürüş konforu artırılıyor. Aynı zamanda yaya hareketliliğini güvence altına almak için deforme olan yürüyüş yolları onarılıyor ve ihtiyaç duyulan noktalara yeni kaldırım düzenlemeleri getiriliyor.

Projede parklanma alanlarının düzenlenmesi, peyzaj uygulamaları ve aydınlatma iyileştirmeleri de yer alıyor. Bu bütüncül yaklaşım hem araç trafiğinin rahatlamasını hem de mahalledeki yaşam kalitesinin artmasını hedefliyor. Çalışmalar etaplar halinde yürütülüyor; altyapı tamamlanan kısımlarda üst yapı uygulamaları eş zamanlı olarak sonlandırılıyor.

Projenin tamamlanmasının ardından Yenişehir Mahallesi, daha düzenli bir ulaşım ağına ve yaya-dostu bir çevreye kavuşacak. Belediyenin hedefi, hem araç hem de yaya ulaşımının daha güvenli ve konforlu olduğu; günlük yaşamı kolaylaştıran bir ulaşım altyapısı oluşturmak olarak belirtiliyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DULKADİROĞLU YENİŞEHİR MAHALLESİ’NDE TAMAMLANAN ALTYAPI ÇALIŞMALARININ ARDINDAN SOKAK VE CADDELERİ DE YENİLİYOR