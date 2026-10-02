Kariyer merkezi yayını: öğrencilerin iş yaşamına hazırlığı ve mezun bağlantıları konuşuldu

Düzce Üniversitesi Kariyer Merkezi canlı yayınında öğrenciler bilgilendirildi

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sosyal medya yayınıyla öğrencilerin kariyer planlama, staj ve iş dünyası fırsatları ile mezuniyet sonrası süreçleri ele alındı. Yayının açılışını Kariyer Merkezi personeli Burcu Erkaya Daştan yaparken programın devamında Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı öğrenci ve mezunlara yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kariyer planlaması üniversite yıllarında başlıyor:

Yayında Kariyer Merkezi'nin sunduğu danışmanlık hizmetleri ve eğitim programları ayrıntılı şekilde anlatıldı. Öğrencilere yönelik verilen destekler arasında yer alan Kariyer Planlama Dersi ve bireysel kariyer danışmanlığı uygulamalarının, kariyer hedeflerinin belirlenmesi ve yetkinliklerin geliştirilmesi açısından üniversite yıllarının önemine vurgu yapıldı. Ayrıca öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları için sunulan staj ve uygulamalı öğrenme fırsatlarından bahsedildi; özellikle Ulusal Staj Programı kapsamındaki çalışmaların öğrencilere sunduğu imkanlar ve kamu kurumları ile iş dünyası arasında kurulan bağlantılar aktarıldı.

İş dünyasına hazırlık için çok yönlü destek:

Kariyer Merkezi'nin düzenlediği eğitim, seminer, söyleşi ve kariyer etkinliklerinin öğrencilerin farklı meslek ve sektörleri tanımasına, kariyer seçeneklerine ilişkin farkındalık edinmesine ve iş hayatının gerektirdiği bilgi ile yetkinlikleri geliştirmesine katkı sunduğu belirtildi. Yazıcı, merkezin öğrencilerin üniversiteye giriş döneminden mezuniyet sonrasına kadar olan süreçte çeşitli aşamalarda destek verdiğini vurguladı. Kariyer planlama ve danışmanlık, staj imkanları, eğitim ve etkinlikler ile iş dünyasıyla etkileşim programları öne çıkan alanlar olarak paylaşıldı.

Mezun ilişkileri ve uygulamalar:

Yayında mezunlarla iletişimin sürdürülmesine yönelik yürütülen çalışmalar da ele alındı. Yazıcı, mezun-üniversite bağının güçlendirilmesine katkı sağlayan Mezun Bilgi Sistemi ve Mezun Kart uygulamaları hakkında bilgi vererek bu uygulamaların mezunların üniversiteyle bağlarını sürdürmesine ve sunulan imkanlardan yararlanmaya devam etmelerine olanak sağladığını ifade etti.

Canlı yayın, Kariyer Merkezi hizmetlerine dair doğrudan bilgi edinilmesini sağladı ve kariyer planlama, iş dünyasına hazırlık ile mezuniyet sonrası süreçlere ilişkin merak edilen konuların değerlendirilmesiyle sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME VE MEZUN İZLEME UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ TARAFINDAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER PLANLAMA, STAJ VE İŞ DÜNYASI FIRSATLARI İLE MEZUNİYET SONRASI SÜREÇLER HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMESİ AMACIYLA “KARİYER MERKEZİ İLE KARİYER PLANLAMA, STAJ VE İŞ DÜNYASI FIRSATLARI, ETKİNLİKLER VE MEZUNİYET SONRASI SÜREÇLER” BAŞLIKLI SOSYAL MEDYA YAYINI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.