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Karlısu'da göle dönen yolda itfaiyecinin sırtında kurtarılan çocuk

Hatay Antakya'da yoğun yağışta göle dönen yolda mahsur kalan çocuk, itfaiye personelinin sırtında taşınarak kurtarıldı ve okuluna teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Karlısu'da göle dönen yolda itfaiyecinin sırtında kurtarılan çocuk

İtfaiyenin müdahalesi:

Hatay'ın Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi mevkiinde etkili olan yoğun yağış, kullanılmayan bir yolu göle dönüştürdü. Bu yolda 1 araç mahsur kaldı; araç içinde 1 yetişkin ve 1 çocuk bulundu.

kurtarma anı:

Olay yerine intikal eden ekipler kısa sürede çalışma başlattı. Yetişkin birey, ekiplerin yardımıyla güvenli bir alana ulaştırıldı. İtfaiye personeli ise çocuğu sırtına alarak sığ ve güvenli bir bölgeye taşıdı; müdahale sırasında öncelik çocuk ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması oldu.

müdahalenin ardından:

Kurtarma çalışmasının tamamlanmasının ardından çocuk, ekipler eşliğinde okuluna bırakıldı. Yoğun yağış sırasında gerçekleştirilen bu müdahale, bölgedeki vatandaşların güvenliğinin korunmasına yönelik hızlı ve koordineli bir çalışma örneği olarak kayda geçti.

İtfaiyeci, göle dönen yolda mahsur kalan çocuğu böyle kurtardı

İtfaiyeci, göle dönen yolda mahsur kalan çocuğu böyle kurtardı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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