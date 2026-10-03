Hatay'da yolda alev alan Fiat Doblo kısa sürede kullanılamaz hale geldi

Olay yeri ve yangın:

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde Altınözü-Antakya kara yolunda seyir halindeki Fiat marka hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamını sardı ve araç dakikalar içinde kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve hasar:

Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale etti ve alevleri söndürdü. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar meydana geldi.

Görgü tanığının ifadesi:

Hamdi Gökler olay anını şöyle anlattı: "Arkamdaki araba yandı. Biz karşıda çalışıyorduk. Dışarı baktığımızda alevler için yanıyordu. İtfaiye ekiplerine haber ettiler ve söndürdüler. Araba şimdi yanık halde duruyor. Arabanın markası Fiat Doblo’ydu. Yanarken sürücüsü yanındaydı ve sonra gitti"

HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ, ALEVLER İÇİNDE YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.