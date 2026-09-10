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Karpuz hırsızlarına tabela yetmeyince çiftçi tarlada nöbete başladı

Kumlu'da karpuzları çalınan çiftçi Hasan Yumuşak, 'Allah diyor ki haramdan sakının' tabelası işe yaramayınca, aylar sonra gece nöbetine başladı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:49

GÜNCELLEME: 10 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Karpuz hırsızlarına tabela yetmeyince çiftçi tarlada nöbete başladı

Karpuz hırsızlarına tabela yetmeyince çiftçi tarlada nöbete başladı

Hatay'ın Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ekili karpuzları hasat dönemine giren çiftçi Hasan Yumuşak, tarlasından tekrarlanan hırsızlıklar nedeniyle önlem alma gereği duydu. Aylar süren emeğinin karşılığını almak için çeşitli yöntemler deneyen Yumuşak, son olarak tarlasına ikaz amacıyla bir tabela astı.

tabelanın etkisi olmadı:

Çiftçinin astığı tabelada Allah diyor ki haramdan sakının yazıyordu. Yumuşak, bu kibar uyarıya rağmen hırsızlığın sürdüğünü belirterek durumu şöyle anlattı: 'Bu hırsızlar geliyor ve burada her gün karpuz çalıyorlar. Biz de bu yazıyı yazdık ama yine de baş gelemedik. Tabelada, 'Allah diyor ki haramdan sakının' diye yazdım ama sakınan yok. Çünkü herkes buradan geçer, yola yakın olduğu için herkes gelip bir iki tane alıp gidiyor.'

çiftçinin nöbeti ve çağrısı:

Yumuşak, 5 aydır tarlasındaki emeğin çalınmasından yakınıyor ve bu nedenle gece gündüz tarlada nöbete başladı. Çiftçi, 'Biz burada 5 aydan beri emek ediyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Emeklerimizin karşılığını alamayınca da böyle tarlada kalıyor. Tavsiyem kendileri çalmasınlar, onun yerine gelip benden istesinler ben onlara kendim veririm ama gelmiyorlar' ifadelerini kullandı.

Hatay'ın verimli topraklarında devam eden hasat döneminde, çiftçinin yaşadığı bu hırsızlık sorunu, bölgedeki üreticilerin karşılaştığı sıkıntılardan biri olarak öne çıkıyor.

HASAN YUMUŞAK

HASAN YUMUŞAK

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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