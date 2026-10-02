Kars merkezli üç ilde dijital operasyon: yasa dışı bahis şebekesine 5 şüpheli hakkında adli işlem

Operasyonun kapsamı:

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu çerçevesinde devam ediyor.

Hedef iller ve yapılan işlemler:

Operasyon Kars merkezli olarak Kars, Iğdır ve Samsun adreslerinde düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı ve banka hesap bilgilerini kullandırdığı değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi ve bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Dijital deliller ve emniyet çalışmaları:

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Elde edilen veriler, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında delil olarak değerlendirilecek ve incelemeye alınacak.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik izleme ve müdahale çalışmalarını sürdüreceklerini bildirdi.

Kars merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 5 şüpheliye adli işlem yapıldı