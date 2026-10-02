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Kars merkezli üç ilde yasa dışı bahis ağına operasyon: 5 kişiye adli işlem

Kars merkezli operasyonda Kars, Iğdır ve Samsun'da 5 şüpheliye adli işlem yapıldı; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kars merkezli üç ilde yasa dışı bahis ağına operasyon: 5 kişiye adli işlem

Kars merkezli yasa dışı bahis operasyonunda adli süreç başlatıldı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kars, Iğdır ve Samsun'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Soruşturmanın 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında sürdüğü bildirildi.

Operasyonun bulguları:

Aramalar sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı ve banka hesap bilgilerini kullandırdığı değerlendirilen 5 şüpheli tespit edildi ve haklarında adli işlem başlatıldı. İkametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma ve önleyici çalışmalar:

Emniyet yetkilileri, sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerinin tespitine ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam edileceğini bildirdi. Yetkililer, ele geçirilen dijital verilerin soruşturmanın seyrini belirlemede önemli rol oynayacağını vurguladı.

KARS MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI.

KARS MERKEZLİ YASA DIŞI BAHİS OPERASYONLARINDA 5 ŞÜPHELİYE ADLİ İŞLEM YAPILDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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