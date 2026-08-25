Kars yeni eğitim dönemine eksiksiz girmeyi hedefliyor: yatırımlar ve bakım planları hazır

Milli eğitim değerlendirme toplantısı:

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantının ana gündemini 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak olan yeni eğitim dönemi öncesi okullarda yürütülen hazırlık çalışmaları oluşturdu.

İnşaat ve eğitim yatırımlarının durumu:

Toplantıda, kent genelinde devam eden okul inşaatlarının mevcut durumları ayrıntılı olarak değerlendirildi. Yapımı süren projelerin eğitim-öğretim yılı başlangıcına kadar tamamlanabilmesi için gerekli takvim ve çalışma planları gözden geçirildi; eksik kalan işlerin hızlandırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

İnşaatların yanı sıra yeni eğitim yatırımlarının devreye alınma süreci, malzeme ve iş gücü temini ile ihale ve denetim süreçlerinin takibi toplantıda öncelik olarak ele alındı.

Bakım, altyapı ve öncelikli tedbirler:

Mevcut okulların fiziki durumları masaya yatırıldı; binaların bakım-onarım ihtiyaçları, ısıtma, su ve elektrik altyapısı gibi kritik eksiklikler belirlendi. Toplantıda, tespit edilen sorunların kısa sürede giderilmesi amacıyla ilgili kurumlar arasında görev dağılımı ve zaman çizelgesi oluşturulması kararlaştırıldı.

Vali Polat, toplantıda öğrencilerin yeni döneme güvenli, sağlıklı ve uygun eğitim ortamlarında başlamasının önemine vurgu yaparak, eğitim hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesini istedi. Ayrıca olası ek önlemler ve ihtiyaçların karşılanması için izleme mekanizmalarının kurulması kararlaştırıldı.

Toplantı sonucunda Kars genelindeki okulların her yönüyle hazır hale getirilmesi için öncelikler netleştirildi ve uygulanacak tedbirler konusunda mutabakat sağlandı.

KARS’TA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ OKULLAR MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)