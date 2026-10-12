Karşıyaka iç sahada beklenen galibiyete ulaştı, Uysal 2'de 2 yaptı

Karşıyaka, Alsancak'ta bu sezon ilk iç saha galibiyetini aldı

TFF 3. Lig 2. Grup'un 6. haftasında Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Eskişehir Anadolu'yu mağlup ederek bu sezonun ilk iç saha zaferini elde etti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sonuçla puanını 8'e yükseltti ve alt sıralardan uzaklaşarak orta sıralara doğru tırmanışa geçti.

maçın genel değerlendirmesi:

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Karşıyaka, ilk dört haftada iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Bu sürecin ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yollar ayrıldı ve takımın başına Zafer Uysal getirildi. Uysal yönetiminde çıktığı ilk iki lig maçını kazanan Karşıyaka, Eskişehir Anadolu karşısındaki galibiyetle teknik direktörün başındaki performansı 2'de 2 olarak sürdürdü.

uysal'ın değerlendirmesi:

Karşıyaka Teknik Direktörü Zafer Uysal, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede planladıkları oyun unsurlarının tamamını sahaya yansıtamadıklarını, özellikle ilk yarıda gol fırsatlarını değerlendiremediklerini belirtti. Buna rağmen oyuncuların mücadelesiyle karşılaşmayı galibiyetle tamamladıklarını ifade eden Uysal, maç boyunca takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti ve "önümüzdeki maçlara da en iyi şekilde hazırlanarak yolumuza devam edeceğiz" mesajını verdi.

KARŞIYAKA, İLK İÇ SAHA GALİBİYETİNİ ALDI