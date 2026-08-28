Kars'ta asayiş atılımı: okullarda ve sınırda yeni tedbirler gündemde

Toplantının çerçevesi ve genel değerlendirme:

Vali Ziya Polat başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı'nda, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar detaylı şekilde ele alındı. Toplantıda kolluk kuvvetlerinin sahada yürüttüğü uygulama ve denetimlerin sonuçları değerlendirildi ve uygulamaların etkinliğinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerde, kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla mücadele ile vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasının öncelik olduğu vurgulandı. İl genelinde yürütülen faaliyetlerin birbirini tamamlayacak biçimde sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda koordinasyonun güçlendirilmesi öne çıkarıldı.

Okul güvenliği ve alınacak tedbirler:

Toplantının önemli gündem maddelerinden biri yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik tedbirleri oldu. Öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim alabilmeleri amacıyla okul giriş-çıkışlarının denetlenmesi, çevre kontrollerinin düzenli yapılması ve okul yakınındaki trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik uygulamalar ele alındı.

Toplantıda, ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımı ve koordinasyonun artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Ayrıca kolluk birimlerinin okullarda ve çevrelerinde yapacağı denetimlerin kapsamı, zamanlaması ve gerekli extra önlemler hakkında görüşler paylaşıldı; velilerin bilgilendirilmesi ve toplumsal farkındalığın yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

Sınır güvenliği ve düzensiz göçle mücadele:

Toplantıda Kars'ın sınır hattındaki güvenlik tedbirleri de ayrıntılı şekilde masaya yatırıldı. Sınır güvenliğinin etkin şekilde sağlanması için yürütülen çalışmaların mevcut durumu değerlendirildi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Kolluk kuvvetleri ve ilgili kurum temsilcileri, sınır bölgelerinde mevcut uygulamaların sürdürülmesi gerektiğini belirtirken, ihtiyaç duyulan alanlarda ilave tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti. Bilgi paylaşımı ve operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesi toplantıda öne çıkan unsurlar arasında yer aldı.

Toplantıya katılan ilgili kurum ve güvenlik birimlerinin temsilcileri, kent genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Alınan kararların sahada izlenmesi ve uygulamaların etkinliğinin periyodik olarak değerlendirilmesi planlanıyor.

KARS’TA GÜVENLİK ZİRVESİ: OKUL ÇEVRELERİ VE SINIR GÜVENLİĞİ MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)